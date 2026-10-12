SUPERLIGA SRBIJE: Bez pobednika u Lučanima na zatvaranju kola (VIDEO)

FUDBALERI Mladost i OFK Beograda zatvorili su 11. kolo Superlige Srbije. Pobednika u Lučanima nije bilo - 0:0.

FOTO: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Iako su mreže mirovale, bilo je prilika na obe strane, ali Saša Stamenković i Nedeljko Stojšić su sačuvali nulu.

Najbolju šansu za domaće propustio je Mihailo Todosijević, dok na drugoj strani nije precizan bio Itan Haord.

Za OFK Beograd je na klupi debitovao novi trener Radoslav Batak, no nije uspeo da donese "romantičarima" trijumf na koji čekaju od 22. avgusta.

Izabranici Radovana Ćurčića su potvrdili dobru formu. U poslednje četiri utakmice osvojili su sedam bodova.

Mladost je na šestoj poziciji u Superligi Srbije sa 17 bodova. OFK Beograd je na 11. mestu sa 10.

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