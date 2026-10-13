Svet

NAPAD DRONOVIMA NA BRODOVE U CRNOM MORU: Haos u Bugarskoj, hitno se oglasio premijer

Танјуг

13. 10. 2026. u 07:52

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BUGARSKI premijer Rumen Radev saopštio je danas da su zabeleženi novi napadi dronovima na brodove u Crnom moru, ocenivši da su takvi napadi u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda "apsolutno nedopustivi".

НАПАД ДРОНОВИМА НА БРОДОВЕ У ЦРНОМ МОРУ: Хаос у Бугарској, хитно се огласио премијер

Foto: Pluto/Alamy/Profimedia, Depositphotos/merrydolla

Radev je naveo da je sazvana vanredna sednica Saveta za bezbednost pri bugarskoj vladi, tokom koje je dobijena informacija o još jednom pogođenom brodu, 17 nautičkih milja istočno od Krapeca, koji je potonuo, dok je jedan član posade spasen.

Prethodno je, u 1.30 časova, primljen poziv za pomoć sa broda koji se nalazio 18 nautičkih milja istočno od Bjale.

Prema podacima koje je posada dostavila Pomorskom spasilačkom centru u Varni, brod je pogođen sa tri vazdušna drona u palubu i bok, prenosi bugarska agencija BTA.

Bugarske spasilačke službe i pripadnici granične policije evakuisali su svih 15 članova posade broda "Čelsi 3", koji plovi pod malteškom zastavom, registrovan je u Odesi i u ukrajinskom je vlasništvu.

Posadu čini sedam ukrajinskih i osam azerbejdžanskih državljana. Prema rečima Radeva, posada je prevezena u luku Varna, a pet članova dobilo je medicinsku pomoć zbog lakših povreda.

Bugarski premijer izjavio je da su o incidentima obavešteni stalni predstavnici Bugarske pri NATO-u i Evropskoj uniji, kao i da očekuje razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

- Bugarska je zatražila podršku u istrazi napada na tri broda kako bi se sa sigurnošću utvrdilo iz koje države potiču dronovi koji pogađaju brodove u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda - rekao je Radev.

On je dodao da će Bugarska nastaviti da zahteva pomoć u jačanju nadzora vazdušnog i pomorskog prostora, kao i unapređenju sopstvenih kapaciteta za reagovanje.

- Nemamo čvrste i jasne dokaze da podignemo optužnice protiv bilo koje od strana, ali logika, kao što sam već naveo, ukazuje da je rezultat u korist Ruske Federacije - rekao je Radev i dodao da će zbog toga pozvati rusku ambasadorku u Bugarskoj Eleonoru Mitrofanovu na razgovor.

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