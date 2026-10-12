Blokaderi nastavljaju sa zloupotrebom dece: Skupili se na Voždovcu, doveli i one najmlađe

BLOKADERI su se okupili kod super-marketa Super Vero u Ulici vojvode Stepe na Voždovcu, a na skup su pojedini učesnici poveli i svoju decu.

Foto: printskrin 24sedam

Prisustvo najmlađih na političkim okupljanjima ponovo otvara pitanje da li se deca, svesno ili nesvesno, uvlače u sukobe i političke poruke odraslih, iako sama ne mogu u potpunosti da razumeju njihov kontekst i moguće posledice.

Deca ne bi smela da budu sredstvo za slanje političkih poruka. Odrasli imaju pravo da izražavaju svoje stavove i učestvuju na javnim skupovima, ali to istovremeno podrazumeva i odgovornost da zaštite najmlađe od pritisaka i situacija koje ne mogu samostalno da procene.

Uprkos svemu tome, blokaderi nastavljaju da dovode decu i pritom ih huškaju da ponavljaju njihove parole i kranje nekulturno ponašanje.

24sedam.rs