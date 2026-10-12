Politika

Blokaderi nastavljaju sa zloupotrebom dece: Skupili se na Voždovcu, doveli i one najmlađe

24sedam.rs

12. 10. 2026. u 22:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BLOKADERI su se okupili kod super-marketa Super Vero u Ulici vojvode Stepe na Voždovcu, a na skup su pojedini učesnici poveli i svoju decu.

Блокадери настављају са злоупотребом деце: Скупили се на Вождовцу, довели и оне најмлађе

Foto: printskrin 24sedam

Prisustvo najmlađih na političkim okupljanjima ponovo otvara pitanje da li se deca, svesno ili nesvesno, uvlače u sukobe i političke poruke odraslih, iako sama ne mogu u potpunosti da razumeju njihov kontekst i moguće posledice.

Deca ne bi smela da budu sredstvo za slanje političkih poruka. Odrasli imaju pravo da izražavaju svoje stavove i učestvuju na javnim skupovima, ali to istovremeno podrazumeva i odgovornost da zaštite najmlađe od pritisaka i situacija koje ne mogu samostalno da procene.

Uprkos svemu tome, blokaderi nastavljaju da dovode decu i pritom ih huškaju da ponavljaju njihove parole i kranje nekulturno ponašanje.

24sedam.rs

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Samo jedna valuta je starija od srpskog dinara: Iznenadiće vas koja

Samo jedna valuta je starija od srpskog dinara: Iznenadiće vas koja