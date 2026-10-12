Eksplozija nadomak stadiona odložila meč Ronalda protiv Srba!

Nemile scene pred utakmicu Al Nasra i Nefčija.

FOTO: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Prvak Saudijske Arabije, ekipa Al Nasra ugostila je ekipu Nefčija iz Uzbekistana, u okviru drugog kola uvodne faze azijske Lige šampiona.

Međutim, pred ovu utakmicu, viđena je nemila scena! Preciznije, nadomak stadiona u Rijadu, odjeknula je snažna ekslozija, zbog čega je početak utakmice pomeren za sat vremena!

Istu vest preneo je fudbalski novinar Nahel Lanzon, ipak, još uvek nema više informacija o trenutnim dešavanjima, mada se pominje da je reč o presretanju drona.

🚨🇸🇦 AHORA: El partido de Champions Asiática entre el Al-Nassr y el Neftchi de Uzbekistán está DEMORADO por una explosión cercana al estadio. Parece que hubo una intercepción a un drone. Recordemos que en los últimos días hubo varios ataques de los hutíes a la capital saudí. https://t.co/bdFBK1y4Ks — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) October 12, 2026

Za ekipu Nefčija igra tandem srpskih fudbalera, a to su Bojan Ciger i Zoran Marušić. Boje Uzbekistanaca brane i Hrvat Stipe Perica, kao i Crnogorac Vladimir Jovović!

Nasuprot tome, Al Nasra raspolaže najvećim zvezdama, kao što su uz Ronalda - još jedan Portugalac Žoao Feliks, potom Kingsli Koman, Sadio Mane...

Prethodnih dana nekoliko napada viđeno je u Rijadu, tokom kojih je 12 osoba poginulo za vreme napada na međunarodni aerodrom, a više od 300 osoba je povređeno. Iza tih napada stoje Huti, prema poslednjiminformacijama.

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