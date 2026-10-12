Fudbal

Eksplozija nadomak stadiona odložila meč Ronalda protiv Srba!

Новости онлине/С.С.

12. 10. 2026. u 21:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nemile scene pred utakmicu Al Nasra i Nefčija.

Експлозија надомак стадиона одложила меч Роналда против Срба!

FOTO: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Prvak Saudijske Arabije, ekipa Al Nasra ugostila je ekipu Nefčija iz Uzbekistana, u okviru drugog kola uvodne faze azijske Lige šampiona.

Međutim, pred ovu utakmicu, viđena je nemila scena! Preciznije, nadomak stadiona u Rijadu, odjeknula je snažna ekslozija, zbog čega je početak utakmice pomeren za sat vremena!

Istu vest preneo je fudbalski novinar Nahel Lanzon, ipak, još uvek nema više informacija o trenutnim dešavanjima, mada se pominje da je reč o presretanju drona.

Za ekipu Nefčija igra tandem srpskih fudbalera, a to su Bojan Ciger i Zoran Marušić. Boje Uzbekistanaca brane i Hrvat Stipe Perica, kao i Crnogorac Vladimir Jovović!

Nasuprot tome, Al Nasra raspolaže najvećim zvezdama, kao što su uz Ronalda - još jedan Portugalac Žoao Feliks, potom Kingsli Koman, Sadio Mane...

Prethodnih dana nekoliko napada viđeno je u Rijadu, tokom kojih je 12 osoba poginulo za vreme napada na međunarodni aerodrom, a više od 300 osoba je povređeno. Iza tih napada stoje Huti, prema poslednjiminformacijama.

БОНУС ВИДЕО: Селектор САД Стив Кер купио деонице Мајорке

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao