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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

В.М.

12. 10. 2026. u 09:30

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ZA danas smo vam spremili nekoliko predloga koje vredi probati.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

Tanjug/AP Photo/Maja Smiejkowska

Tenis

11.15 A. Fis - B. Van de Zandshulp +20.5 gemova (1.65)

13.30 T. Pol - V. Vašero Taj brejk DA (1.90)
4.00 A. Li - Ć. Dženg 2 (1.38)

Ukupna kvota: 4.33

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Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao

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11. 10. 2026. u 17:02 >> 17:05

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Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao