AMERIKA UPALA U SOPSTVENU ZAMKU?! Tramp priznao da je možda preterao sa Iranom: Više ne znamo s kim da pregovaramo
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su SAD "možda otišle predaleko" u ciljanju iranskog rukovodstva, navodeći da Vašington sada ima poteškoća da utvrdi sa kim može da pregovara.
- Možda smo otišli predaleko sa liderima jer više ne znamo sa kim, dođavola, imamo posla - rekao je Tramp na predizbornom skupu u Jangstaunu, u Ohaju, prenose mediji.
- Niko ne želi da bude predsednik Irana - rekao je Tramp, tvrdeći da potencijalni kandidati nisu spremni da preuzmu tu funkciju.
Masud Pezeškijan je predsednik Irana od jula 2024. godine.
Tramp je ponovio i tvrdnju da je Iran izgubio svoje ratno vazduhoplovstvo i svih 159 brodova, za koje je rekao da sada "prelepo počivaju na dnu mora".
Njegove izjave usledile su u trenutku nastavka napada na komercijalne brodove u regionu Zaliva.
Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije zabeležila je najmanje 19 napada na brodove od 1. oktobra.
(Sputnjik)
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