VUČIĆ BRINE O SVAKOM GRAĐANINU SRBIJE, POSEBNO O DECI: Analitičari o najavljenim ulaganjima u zdravstvo

ULAGANjE više od 1,3 milijarde evra u obnovu i izgradnju 69 zdravstvenih objekata širom Srbije predstavlja važan korak ka savremenijem zdravstvu, dostupnijem lečenju i boljim uslovima za pacijente.

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Analitičari ističu da ovakav investicioni ciklus donosi značajne koristi građanima, posebno deci i starijima, i doprinosi ravnomernom razvoju čitave zemlje.

Podsećamo, Aleksandar Vučić, nosilac liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", najavio je ulaganje više od 1,3 milijarde evra u obnovu i izgradnju 69 zdravstvenih objekata u 60 opština i gradova širom Srbije, u naredne dve do dve i po godine.

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Investicije će obuhvatiti domove zdravlja, bolnice, porodilišta i kliničko-bolničke centre, sa ciljem unapređenja zdravstvene zaštite, dostupnijeg lečenja i boljih uslova za pacijente. Vučić je najavio i uvođenje novih lekova, ističući da je briga o zdravlju građana, posebno dece i starijih, jedan od prioriteta.

Vučić brine o svakom čoveku, posebno o deci

Analitičar i marketinški stručnjak Saša Borojević ocenio je da ulaganja u zdravstvo predstavljaju ulaganja u živote građana, sigurnost porodica i budućnost zemlje.

– Svaka zemlja koja zaista misli na svoju budućnost i koja iskreno radi za dobrobit svojih građana pre svega ulaže u njihovo zdravlje. Upravo zato strategija Aleksandra Vučića, koja predviđa ulaganje više od 1,3 milijarde evra u 69 zdravstvenih objekata širom 60 opština i gradova Srbije, ima poseban značaj. To nije samo ulaganje u bolnice, porodilišta, domove zdravlja i savremenu medicinu. To je ulaganje u našu decu, u njihovo lečenje, u programe besplatne vantelesne oplodnje, u nove živote i budućnost naše zemlje. To je i ulaganje u mentalno zdravlje i duševni mir svake porodice. Jer kad roditelj zna da njegova država stoji uz njega, da će učiniti sve što je u njenoj moći da njegovom detetu obezbedi lečenje i šansu za ozdravljenje, onda je i njegov teret lakši, a vera u budućnost veća - kazao je Borojević za "Novosti".

Foto: Privatna arhiva

Dodao je da je posebno važno što "ova strategija Aleksandra Vučića obuhvata čitavu Srbiju".

- Jer pravo na zdravlje i lečenje ne sme da zavisi od toga gde neko živi. Bilo da su na jugu ili severu, istoku ili zapadu Srbije, bilo da su srpske ili bilo koje druge nacionalnosti, sva deca koja žive u našoj zemlji su naša deca i zaslužuju jednaku brigu, pažnju i mogućnost lečenja. Veličina i snaga jedne države ne mere se samo onim što izgradi, već i time koliko života sačuva, koliko porodica osnaži i koliko nade pruži svojim građanima. Upravo u tome vidim najveću vrednost ove strategije – u Srbiji koja brine o svakom svom čoveku, a posebno deci, jer bez zdrave dece i sigurnih porodica nema ni zdrave ni sigurne budućnosti naše zemlje – poručio je Borojević.

Sa 1,82 milijarde 2012. godine na 5,2 milijarde evra 2026.

Danilo Jovićević, analitičar i politikolog, naveo je da Aleksandar Vučić nastavlja da vodi socijalno odgovornu politiku.

– Najava kandidata za premijera i prvog na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandra Vučića, o još većim ulaganjima u zdravstvo jasna je potvrda nastavka socijalno odgovorne politike i brige o svim slojevima društva u našoj zemlji. Više od 1,3 milijarde evra za 69 zdravstvenih objekata u 60 opština i gradova mera je koja će umnogome omogućiti ljudima bolji kvalitet života i dostupnije lečenje. Ukupna izdvajanja za zdravstvo porasla su sa 1,82 milijarde evra u 2012. godini na rekordnih 5,2 milijarde evra u 2026. godini - podsetio je Jovićević.

Foto: Privatna arhiva

On je istakao i važnost rasta plata medicinskog osoblja.

- Važno je istaći i rast plata lekara i medicinskih sestara, a naročito plata lekara, koje su nekada bile ispod 600 evra, dok je danas prosečna plata doktora preko 1.500 evra. Valja istaći i činjenicu da je potpuno renoviran Klinički centar Srbije, u koji je uloženo 350 miliona evra, da se za retke bolesti danas izdvaja 94 puta više nego 2012. godine i da se svake godine u zdravstvo ulaže 5,2 milijarde evra. Zato danas ljudi u Srbiji u politici Aleksandra Vučića, kad je reč o zdravstvu, ali i o svemu ostalom, prepoznaju odgovornost, brigu o životima i zdravlju ljudi – rekao je Jovićević.

Ravnomerni razvoj Srbije

Novinar Dejan Miletić ukazao je na značaj ravnomernog razvoja Srbije.

– Jasno je da je jedna od osnovnih ideja i pravaca delovanja liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", odnosno predsednika Vučića na čelu te liste, kako približiti sve planove običnom čoveku i kako ukazati na to da će strategija nove vlade upravo biti razvoj onih delova Srbije koji su do sada u neku ruku bili pomalo zapostavljeni. U tom kontekstu ne iznenađuje ideja o velikim ulaganjima u infrastrukturu medicinskih centara širom Srbije. S druge strane, znamo i za ogromna sredstva koja su planom 2030–2035. opredeljena za razvoj sekundarnih puteva, odnosno onih infrastrukturnih puteva koji povezuju manja mesta sa značajnim putnim koridorima, što će, pored ostalog, povezati ljude i zdravstvene centre - naglasio je Miletić.

Foto: Skrinšot Fejsbuk/Dejan S. Miletić

On je rekao da iz ovoga proizilazi jasna namera Aleksandra Vučića i buduće vlade da se izađe u susret "svim onim aspektima koji su u Srbiji bili zapostavljeni i da razvoj Srbije u naredne četiri godine, a možda i osam, bude usmeren ka ravnomernom razvoju Srbije".

- Takođe, vidi se namera da se standard građana neprestano povećava, da se stalno razmišlja kako da ugrožene kategorije stanovništva budu stimulisane, odnosno kako im u narednim godinama pomoći da se što bolje osećaju u svojoj koži. Jer, ako Srbija nastavi ovim tempom rasta, ako nastavi s razvojem koji je impresivan, budući da je malo zemalja koje beleže ovaj ili sličan rast od tri do četiri odsto, to će biti nešto što se neće moći videti širom Evrope. U takvoj jednoj atmosferi mi smo u stanju da podignemo socijalnu priču, da razvijamo infrastrukturnu mrežu i, čini mi se, da nastavimo sa još intenzivnijim ekonomskim rastom. Tako da, sve to što se priča u predizbornoj kampanji od strane Aleksandra Vučića deluje realno, odnosno deluje kao plan koji je moguće ostvariti na čelu sa njim – smatra Miletić.

Sve što je obećano - ispunjeno je

Rajko Kapelan, analitičar iz Centra za društvenu stabilnost, ocenio je da su najavljena ulaganja u zdravstvo deo šire politike usmerene na poboljšanje životnog standarda građana.

– Predsednik Aleksandar Vučić je u predizbornoj kampanji. On obilazi mesta po Srbiji i oseća potrebe građana. Kao što je vodio politiku prethodnih 14 godina, politiku koja građanima omogućava bolji, normalan i pristojan život, tako će raditi i ubuduće. Sve što je obećao i sve što je najavljivao građanima, Vučić je to ispunio. Nikad nije davao lažna obećanja. Setite se 2013. i 2014. godine, kad je građanima rekao istinu u oči - da je Srbija u jako teškoj situaciji, da je pred bankrotom, da moraju da se smanje plate, penzije, da moraju da se sprovedu "nepopularne mere" kako bi se napravili dobri temelji na kojima će se Srbija kasnije podizati. Tako je i bilo. Građani su to razumeli, podržali, a onda kasnije, od 2015. i 2016. godine, svake godine imamo boljitak, svake godine rast, svake godine građani na svojoj koži osete da se živi bolje i to je suština odgovorne politike Aleksandra Vučića. Iako su mu se mnogi smejali kad je 2020. godine obećavali prosečnu platu od 500 evra, a 2025. godine prosečnu platu od 1.000 evra, to je sada realnost u kojoj živimo - podvukao je Kapelan.

Foto: privatna arhiva

Na kraju je kazao da je uveren da će građani 25. oktobra glasati upravo za Vučićevu listu.

– Ovo što se trenutno obećava, isto tako je realno i isto tako će to biti evidentno ukoliko Aleksandar Vučić i lista "Ujedinjena Srbija" dobiju poverenje građana na izborima. Vučić zna šta su potrebe građana, zna šta je realno i šta može da obeća građanima, a da to kasnije i ispuni. I ovaj najnoviji plan do 2035. godine, i on će biti realizovan. I zato će građani 25. oktobra podržati Aleksandra Vučića i listu "Ujedinjena Srbija" – uveren je Kapelan.