JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
Spremili smo vam nove predloge iz košarke, fudbala i NFL-a.
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova.
Ponedeljak
19.00 Cibona - Slovan Bratislava ukupno poena +164.5 (1.73)
2.15 LA rems - Bafalo bils hendikep 2 (7.5) (1.50)
Ukupna kvota: 4.28
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