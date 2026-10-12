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JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela

В.М.

12. 10. 2026. u 10:15

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ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег кладионичарског коктела

Zeljko Stevanic / Xinhua News / Profimedia

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova.

Ponedeljak

19.00 Cibona - Slovan Bratislava ukupno poena +164.5 (1.73)

20.45 Torino - Udineze G 1-2 (1.65)
2.15 LA rems - Bafalo bils hendikep 2 (7.5) (1.50)

Ukupna kvota: 4.28

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