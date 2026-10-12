LAŽOMER: "'Ozbiljnost' nova blokaderska predstava" (VIDEO)
BLOKADERI obećavaju ozbiljnu državu, a javnosti nude prizore iz fontane i teturanje po kiši, piše "Lažomer".
Željko Hubač, treći kandidat na blokaderskoj listi, snimljen je usred gradske fontane, dok se istoričar Srđan Cvetković jedva snalazi sa telefonom na ulici, navodi "Lažomer".
Da li ovako izgleda politička elita koja traži poverenje građana?
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