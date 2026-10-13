PONOVO SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES jačine 6,0 stepeni po Rihteru pogodio je Panamu u ponedeljak po lokalnom vremenu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 35 kilometara. Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.
U Panami je zabeleženo više od 300 naknadnih potresa nakon zemljotresa jačine 7,7 stepeni po Rihteru u petak u kojem su oštećene stotine kuća i infrastruktura u centralnim provincijama zemlje, zbog čega je vlada tokom vikenda proglasila vanrednu situaciju na nacionalnom nivou.
U tom zemljotresu je povređeno najmanje 27 osoba, a oštećeno je gotovo 900 kuća, prema podacima nadležnih službi za vanredne situacije.
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