Politika

"VUČIĆ JE IZVANREDAN DRŽAVNIK!" Fico: Nadam se da ću doći u Srbiju ove nedelje, dogovor Trampa i Putina pokazuje koliko je EU naivna (VIDEO)

В. Н.

12. 10. 2026. u 16:43

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ROBERT Fico, slovački premijer, obratio se javnosti u vezi sa dogovorom Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o isporukama ruskog dizel-goriva, a u govoru je prvo objasnio zbog čega nije mogao da prisustvuje SNS mitingu u Beogradskoj areni 3. oktobra.

ВУЧИЋ ЈЕ ИЗВАНРЕДАН ДРЖАВНИК! Фицо: Надам се да ћу доћи у Србију ове недеље, договор Трампа и Путина показује колико је ЕУ наивна (ВИДЕО)

Veronika Mihaliková / TASR / Profimedia

U obraćanju svojim pristalicama na Fejsbuku Fico je izjavio da ga je prethodnog vikenda uhvatila jaka viroza i da, uprkos želji da prisustvuje skupu koji je organizovao SNS i Aleksandar Vučić, nije mogao da dođe.

- Prošlog vikenda me je pokosio takav virus, da sam morao da otkažem puteve i u Duklu, i u Beograd, gde sam hteo da podržim izvanrednog srpskog državnika Aleksandra Vučića - rekao je Fico, i potom dodao:

- Nadam se da ću posetu Srbiji uspeti da nadoknadim već ove nedelje iako priznajem da moj glas zvuči kao "probušeni lonac", i da ne mogu da držim duže govore.

"Dogovor Trampa i Putina pokazuje koliko je naivno rukovodstvo EU"

Američki predsednik Donald Tramp ranije je saopštio da je tokom razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom postignut dogovor o isporukama dizel-goriva iz Rusije u SAD.

- Dogovor Vladimira Putina i Donalda Trampa o isporukama ruskog dizel-goriva u SAD pokazuje koliko je naivno političko rukovodstvo Evropske unije. SAD će imati jeftinije dizel-gorivo, Rusija će ostvarivati prihode u budžetu, a mi u Evropskoj uniji ćemo, kao nagradu za neprijateljsku vojnu politiku, sankcije i moralisanje, dobiti dizel po tri evra, a možda i nestašice - napisao je Fico na Fejsbuku.

On je dodao da ovaj slučaj, prema njegovoj oceni, potvrđuje ispravnost slovačke spoljne politike, koja je usmerena na saradnju u svim pravcima i zaštitu interesa Slovačke.

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