POZVALI IH NA "SASTANAK", PA POSLALI U SMRT: Tela Podgoričana Željka Bulatovića i Marka Sjekloće nisu nađena ni posle sedam godina

VIŠE od sedam godina prošlo je od dana kada su Željko Bulatović i Marko Sjekloća nestali bez traga.

Foto: Vikipedija/ Privatna arhiva

Njihove porodice godinama su živele između nade i najcrnjih slutnji, dok istražitelji nisu imali dovoljno materijalnih dokaza da utvrde šta se sa dvojicom Podgoričana dogodilo. Danas, prema navodima Specijalnog državnog tužilaštva, slika je mnogo jasnija.

Dešifrovane komunikacije sa zaštićenih telefona, iskazi svedoka i drugi prikupljeni dokazi, kako je objavila ekipa "Sjenki", doveli su istražitelje do verzije događaja prema kojoj su Sjekloća i Bulatović 18. juna 2019. godine namamljeni na planinu Sutorman iznad Bara, gde su, kako se sumnja, oteti i ubijeni. Ipak, jedan od najvažnijih odgovora i dalje nedostaje - gde su njihovi posmrtni ostaci.

Prema navodima optužnice, u organizaciji zločina učestvovali su pripadnici barske kriminalne grupe, koja je, kako se tvrdi, bila bliska ogranku "škaljarskog klana" iz ovog grada. Kao organizatori pominju se pokojni Alan Kožar i Mile Radulović, zvani Kapetan, dok se među učesnicima samog zločina pominju imena više osoba.

Iskoristio poznanstvo JEDAN od ključnih detalja istrage jeste tvrdnja da je dvojicu Podgoričana na sastanak namamio Predrag Đuričković, čovek kojeg je Bulatović poznavao. Prema optužnici, Đuričković je iskoristio poznanstvo sa Bulatovićem kako bi dvojicu Podgoričana doveo na Sutorman.

Istraga je pokazala da slučaj Sjekloće i Bulatovića ne može da se posmatra odvojeno od ubistva Leskovčanina Ilije Krstića, njihovog prijatelja. Prema iskazima svedoka, Sjekloća i Bulatović bili su u prijateljskim odnosima sa Krstićem. Navodi se i da su mu pomogli da nađe stan na području Budve, gde je boravio tokom poslednjih meseci života.

Prodao kuću TUŽILAŠTVO navodi da je neposredno pre nestanka Bulatović prodao kuću u podgoričkom naselju Murtovina, a potom i druge nekretnine. U optužnici se ta činjenica dovodi u vezu sa tvrdnjom da je trebalo vratiti novac, koji je prethodno dobijen za realizaciju ubistva Marka Ljubiše, a koje nije uspelo.

Upravo je Krstićeva sudbina, prema verziji događaja iz optužnice, bila jedna od ključnih karika koja je dovela do ubistva dvojice Podgoričana. Tužilaštvo sumnja da je Krstić prethodno mučen i da su od njega iznuđene informacije o ljudima sa kojima je bio povezan.

Prema toj verziji, tokom mučenja pomenuto je da su Sjekloća i Bulatović, navodno, bili povezani sa pripremanjem ubistva Marka Ljubiše Kana, koji prema saznanjima bezbednosnih službi važi za člana suprotstavljene ekipe.

Krstić je nestao petnaestak dana pre Sjekloće i Bulatovića. Njegovi posmrtni ostaci nađeni su u maju prošle godine u tvrđavi Grabovac na području Kotora.

Sjekloća i Bulatović, prema dokazima navedenim u optužnici, nisu znali da odlaze u susret smrti. Na Sutorman su, prema navodima istrage, krenuli verujući da idu na sastanak. Za Bulatovića se navodi da je došao svojim automobilom "alfa romeo 147". Na dogovorenom mestu, međutim, prema sumnjama tužilaštva, nije ih čekao prijateljski susret, već grupa naoružanih ljudi.

Tamo su ih, kako se sumnja, sačekali pripadnici kriminalne grupe. U optužnici se navode Stefan Đukić Mandić, Stefan Mićić i Stefan Janković kao neposredni izvršioci, uz druge, zasada neidentifikovane osobe. Prema tužilačkoj verziji, dvojica mladića su savladana, nakon čega su od njih pokušavali da iznude informacije. Potom su ubijeni vatrenim oružjem. Njihova tela su, prema istim navodima, uklonjena i sakrivena na do danas nepoznatoj lokaciji.

Foto: Privatna arhiva Edmond Mustafa

Posebno mesto u ovoj priči zauzima Edmond Mustafa, nekadašnji pripadnik kriminalnog miljea. Mustafa je pre smrti govorio o delovanju barskog ogranka "škaljarskog klana" i o nizu zločina za koje je tvrdio da ih poznaje iznutra. Njegovo svedočenje bilo je poznato i istražiteljima, ali i novinarima emisije "Sjenke". Zbog procene da mu je život ugrožen, njegov identitet je svojevremeno bio zaštićen.

Mustafa je, prema materijalu iz istrage, govorio i o sudbini Sjekloće i Bulatovića. Tvrdio je da je informacija o njihovom navodnom angažovanju za suprotstavljenu kriminalnu grupu bila razlog zbog kojeg su postali mete. Njegove tvrdnje tada nisu bile dovoljne da se slučaj rasvetli. Istražitelji su imali operativna saznanja, ali ne i materijalne dokaze koji bi mogli da potvrde ko je organizovao otmicu, ko je ubio dvojicu Podgoričana i gde su njihova tela.

Godinama kasnije, međutim, delovi Mustafinog iskaza našli su se i u tužilačkim spisima. Prema navodima optužnice, njegovo svedočenje poklopilo se sa pojedinim dokazima prikupljenim tokom istrage. Mustafa je u međuvremenu ubijen.

Izmislili reč "zalivaditi" DEŠIFROVANE poruke pružile su istražiteljima novu mogućnost da rekonstruišu događaje. U jednoj od komunikacija pominje se hapšenje Predraga Đuričkovića i strah da bi on mogao policiji da otkrije informacije koje poseduje. U drugoj komunikaciji, direktno se govori o Sjekloći i Bulatoviću i njihovom dolasku na Sutorman. U porukama se koristi izraz "zalivaditi", termin koji su, prema svedočenjima novinara i istražitelja, pripadnici kriminalnog miljea koristili za ubistvo i skrivanje tela. U jednoj od komunikacija iz decembra 2020. godine navodi se da je Đuričković doveo Sjekloću i Bulatovića na Sutorman. U drugom razgovoru pominje se da je neko "namestio onu dvojicu".

Istražitelje je godinama mučilo i pitanje šta se dogodilo sa telima. Prema iskazu, koji se nalazi u materijalu optužnice, nakon ubistva tela su prebacivana iz jednog vozila u drugo, a potom odvezena na lokaciju na kojoj su zakopana. U tim navodima pominju se različita vozila, kao i pokušaj da se tragovi uklone.

Međutim, bez posmrtnih ostataka veliki deo priče i dalje ostaje bez materijalne potvrde. Policija i tužilaštvo do danas nisu našli tela Sjekloće i Bulatovića. Upravo zato potraga nije završena. Za njihove porodice, bez obzira na to koliko je istraga napredovala, nestanak i dalje nema konačan epilog.