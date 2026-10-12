MALI U OBILASKU HITNE POMOĆI: Požrtvovani lekari i medicinsko osoblje koji rade noć i dan brinući se o pacijentima

ČLAN Predsedništva SNS Siniša Mali obišao je treću smenu u beogradskoj Hitnoj pomoći sa svojim stranačkim kolegom Zlatiborom Lončarom.

Foto: printskrin Instagram/mali_sinisa

Kad imate zdravlje - imate sve, ali kada naiđu problemi za građane, tu su neumorni, požrtvovani lekari i medicinsko osoblje koji rade noć i dan brinući se o pacijentima.

Večeras sa kolegom Zlatiborom Lončarom obilazimo treću smenu u beogradskoj Hitnoj pomoći. Nismo puno smetali, došli smo samo da donesemo večeru i kafu i poželimo mirnu noć.

Uloga odgovorne države je da njima obezbedi maksimalne uslove za rad, jer oni čuvaju živote! Njima dugujemo zahvalnost za sve što čine u časnoj profesiji koju su odabrali, a naša je obaveza da njihovi uslovi za rad prate evropske standarde, da pacijenti imaju dostupne savremene terapije, a lekari konstantne edukacije i modernu medicinsku opremu.

Obišli smo „stari“ kol centar, dok se očekuje otvaranje novog, četiri puta većeg prostora, opremljenog najsavremenijom tehnologijom. Novi kol centar omogućiće brži prijem poziva, bolju dostupnost hitne medicinske pomoći i efikasniji odgovor ekipa na terenu.

U okviru rekonstrukcije i dogradnje Zavoda za urgentnu medicinu Beograda već je završen novi Blok A površine 8.000 kvadratnih metara, koji obuhvata prostor za 33 sanitetska vozila, savremeni edukativni centar i novi prijemno-distributivni centar 194. Nakon preseljenja u novi objekat sledi rekonstrukcija preostalih blokova, čime će više od 900 zaposlenih dobiti uslove rada primerene savremenim standardima.

Dodatno jačanje kapaciteta Hitne pomoći znači bržu i kvalitetniju uslugu za građane.

Brže do što više sačuvanih života je njihov posao, a naš brže do boljeg životnog standarda koji podrazumeva i ovo!