ZABORAVITE NA OBIČNE TIKETE! Ovaj jednostavan košarkaški trik duplira vaš dobitak za samo 40 minuta igre!
Košarkaši Makabija iz Tel Aviva i Bešiktaša večeras od 20:05 časova u Beogradu ukrštaju koplja u okviru drugog kola Evrolige, a zajednički imenitelj za oba tabora je – beg sa začelja i popravni ispit nakon poraza na premijeri elitnog takmičenja.
Makabi je u prvoj rundi neočekivano položio oružje pred Asvelom u Francuskoj, dok je Bešiktaš Dušana Alimpijevića, uprkos solidnom otporu, ostao kratak. Projekat kluba iz Tel Aviva je ove sezone jasan – napad na plej-of, a start od 0-2 ozbiljno bi poljuljao ambicije ekipe kojoj je Beograd već postao prirodno okruženje i sigurna kuća, pa faktor „gostujućeg terena“ za njih praktično ne postoji.
Oni su za vikend u domaćem prvenstvu sa čak 48 poena razlike deklasirali svog rivala, pokazujući da je napadačka mašina upaljena.
Sa druge strane, Bešiktaš ulazi u ovaj meč sa dosta pritiska. Turski tim je potpuno rekonstruisao roster tokom leta, doveli su zvučna pojačanja poput Venjena Gebrijela, ali evidentno je da im je potrebno vreme kako bi kliknuli u sistemu srpskog stručnjaka.
Napadački potencijal oba tima obećava brzu košarku u tranziciji, ali duža klupa i evroligaška rutina Makabija mogli bi da prevagnu.
Kontrola defanzivnog skoka i umirivanje tranzicije Bešiktaša. Ako spoljna linija Makabija nametne svoj ritam na poluterenu, „gosti“ iz Istanbula će teško parirati.
Makabi je na papiru favorit, a s obzirom na to da odlično poznaju koševe u Pioniru, očekuje se efikasan meč sa njihove strane.
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