ZARADA ŽIVOTA U 16 ČASOVA? Srbija umorna, Danska "napaljena", nema greške
Nakon infarkt završnice i čudesnog preokreta protiv Holandije (od 0:2 do 3:2), muška odbojkaška reprezentacija Srbije danas nastavlja svoju misiju na Evropskom prvenstvu 2026.
Protivnik u finskom Tampereu je selekcija Danske, ekipa koja je pokazala dva potpuno različita lica na ovom šampionatu, što ovaj meč čini idealnim, ali i nagaznim terenom za kladioničare.
Svetski i domaći bukmejkeri nemaju dilemu kada je u pitanju konačan ishod – Srbija je izraziti favorit. Kvota na čistu pobedu "orlova" kreće se oko 1.35, dok se trijumf Danske vrednuje visokom kvotom 2.90.
Ipak, tradicija i trenutna forma našeg tima pozivaju na oprez. Srbija na ovom turniru igra po sistemu "toplo-hladno" (pobeda nad Estonijom 3:1, pa ubedljiv poraz od Finske 0:3). Trijumf nad Lalama jeste podigao samopouzdanje, ali je i potrošio ogromnu energiju, što bi Danci mogli da pokušaju da iskoriste na startu meča.
Danska (skor 2-2) trenutno ima bod više od Srbije, uz utakmicu više. Reč je o ekipi koja igra na mahove – sposobni su da pometu Holandiju i Estoniju sa maksimalnih 3:0, ali i da glatko polože oružje pred Fincima i Belgijancima.
Njihovo glavno oružje je agresivan servis, a ako uđu u seriju pogodaka, mogu da naprave problem svakoj svetskoj sili.
S obzirom na to da je kvota na pobedu Srbije niska za singl odigravanje, iskusni igrači tipuju na alternativna tržišta. Plus poeni su i te kako primamljiva ponuda
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