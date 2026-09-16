"NJegova veličina nije samo u trofejima i medaljama!" Pet godina od smrti Dušana Dude Ivkovića

Prošlo je pet godina od odlaska Dušana Dude Ivkovića na onaj svet. Danas je tačno pola decenije kako nas je napustio.

Foto: Ayhan Mehmet / AFP / Profimedia

Povodom godišnjice, Udruženje košarkaških trenera Srbije oglasilo se saopštenjem.

"Postoje ljudi čiji rad obeleži jedno vreme, čiji uticaj prevaziđe vreme u kojem su stvarali i postane deo istorije sporta, jedne zemlje i generacija koje dolaze. Dušan Ivković bio je jedan od takvih ljudi.

Njegova veličina nije bila samo u rezultatima, trofejima i medaljama. Bila je u njegovom razumevanju košarke, u sposobnosti da prepozna ono što igra može da postane, da razvije igrača, oblikuje tim, podigne standarde rada i znanje prenese drugima. Dušan Ivković nije samo ostvarivao vrhunske rezultate u košarci, već i uticao na način na koji se košarka igrala, razumela i razvijala.

Bio je jedan od najvažnijih predstavnika srpske i jugoslovenske trenerske škole, čovek čiji je autoritet prevazišao granice zemlje i kontinenta. Njegovo ime predstavljalo je najviše standarde evropske košarke, ali i jednu od najprepoznatljivijih tačaka njenog povezivanja sa svetskom košarkom.

Njegov uticaj posebno se osećao kroz generacije igrača koje je vodio. Učio ih je košarci, ali ih nije učio samo kako da budu bolji igrači – već i odgovornosti, disciplini, odnosu prema radu, timu i ljudima. Učio ih je da talenat nije dovoljan bez karaktera, znanja i odgovornosti. Mnogi od igrača sa kojima je radio kasnije su postali šampioni, lideri, reprezentativci, treneri i velike ličnosti svetske košarke.

Ali njegov trag nije ostao samo na parketu. Dušan Ivković bio je i jedan od ključnih ljudi u izgradnji moderne organizacije trenerske struke u Srbiji. Kao jedan od osnivača i dugogodišnji predsednik Udruženja košarkaških trenera, učestvovao je u stvaranju i razvoju organizacije koja danas predstavlja jednu od najrespektabilnijih trenerskih asocijacija u Evropi. Zalagao se za permanentnu edukaciju, razmenu znanja, stručne publikacije, seminare, klinike, unapređenje položaja i zaštitu trenera i izgradnju sistema u kojem znanje predstavlja osnovu autoriteta.

Upravo iz takve vizije nastajale su vrednosti i standardi koji danas čine identitet UKTS-a koji broji 1.600 članova — od stručnih publikacija i časopisa „Trener“, preko „Trenerskih dana“, do Beogradske košarkaške klinike “Dušan Ivković”, jednog od najznačajnijih međunarodnih centara trenerske edukacije – a čiji je on bio osnivač. Ona danas predstavlja živu potvrdu njegove ideje da se košarka razvija tako što se znanje deli, unapređuje i prenosi na nove generacije. Kroz kliniku su tokom više od dve decenije prošli treneri iz Srbije i brojnih zemalja sveta, slušajući neka od najvećih imena evropske, NBA i svetske košarke. (UKTS)

Njegov doprinos, međutim, nije bio ograničen samo na Srbiju. Kao predsednik Svetske asocijacije košarkaških trenera, Dušan Ivković imao je odgovornost i autoritet koji su daleko prevazilazili nacionalne okvire. Bio je predstavnik ideje da trener mora imati svoje mesto, dostojanstvo i zaštitu u savremenom sportu, ali i obavezu da stalno uči, napreduje i svoje znanje stavlja u službu razvoja igre. (FIBA Basketball)

Bio je trener, ali i organizator. Bio je učitelj, ali i graditelj sistema. Bio je autoritet, ali i čovek koji je razumeo da se autoritet mora zaslužiti znanjem, radom i karakterom. Zato je njegov uticaj vidljiv i u generacijama trenera koji danas vode najveće evropske i svetske klubove i reprezentacije, u načinu na koji se razvijaju igrači, u organizaciji klubova, u metodologiji rada. Vidljiv je u činjenici da se srpska trenerska škola i danas prepoznaje širom sveta. U njemu su se spojili znanje vrhunskog trenera, širina pedagoga, autoritet lidera, organizacione sposobnosti, međunarodni ugled i lična kultura.

Upravo zato danas, kada govorimo o Dušanu Ivkoviću, ne govorimo samo o prošlosti – već o večnim standardima i vrednostima koje etabliraju kult trenera ne zasnovan samo na funkciji već na znanju, karakteru, rezultatima i autoritetu koji se stiče godinama rada. Pet godina nakon njegovog odlaska, Dušan Ivković ostaje duboko prisutan u svemu što je svojim radom stvarao i unapređivao.

Inspiracija njegove vanvremenske ličnosti oličena je u viziji koju Udruženje košarkaških trenera Srbije nastavlja da razvija — da znanje bude dostupno, da treneri budu obrazovani i zaštićeni, da se iskustvo prenosi na nove generacije i da srpska trenerska škola nastavi da bude prepoznata po kvalitetu, radu i odgovornosti.

Ime Dušan Ivković pripada košarci, I on i dan danas ostaje stvaralac njene istorije – na našu čast, ponos i odgovornost", piše u saopštenju.