Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Немања Пејчић

16. 09. 2026. u 09:34

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Joaquin Corchero / Zuma Press / Profimedia

Sreda

21.00 Peskara - Gubio GG (1.90)

21.30 Levante - Atletik Bilbao GG (1.70)

Kvota: 3.23

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