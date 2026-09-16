OGLASILI SE RUSI O AMERIČKOM ORUŽJU U SVEMIRU: "Nije bilo nikakvog obaveštenja"

SJEDINjENE Američke Države nisu obavestile Rusiju o planovima za raspoređivanje oružja u svemiru, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov.

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- Nije bilo nikakvog obaveštenja. U ovom slučaju reč je o izjavi američkog sekretara za vazduhoplovne snage. Za nas to nije novost, sve se prati i beleži i donose se odgovarajući zaključci - rekao je Rjabkov na konferenciji za novinare u Moskvi.

On je podsetio da se Moskva već dugo zalaže za usvajanje pravno obavezujućeg dokumenta kojim bi se sprečilo raspoređivanje udarnog oružja u svemiru i praktično isključila upotreba sile ili pretnja silom protiv svemirskih objekata.

- Amerikanci i drugi zapadnjaci, posebno Britanci, godinama demagogijom prikrivaju nespremnost da krenu tim putem, tražeći kvaziizgovore kako se tim pitanjem ne bi bavili i istovremeno pokušavajući da nas optuže za aktivnosti koje, po njihovom mišljenju, imaju destabilizujući karakter - rekao je Rjabkov.

On je, međutim, ocenio da još nije kasno da se uspostave uslovi koji bi sprečili trku u naoružanju u svemiru.

- Smatramo da vreme još nije potpuno izgubljeno za stvaranje okruženja koje bi isključilo trku u naoružanju, uz sve veće rizike od otvorenog sukoba u svemiru - poručio je zamenik šefa ruske diplomatije.

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