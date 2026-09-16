PODIVLJALI POSLE PRESUDE! Pristalice tzv. OVK skakali po policijskom vozilu koje je odvozilo Tačija i ekipu! (VIDEO)

HAŠIM Tači i još trojica nekadašnjih lidera tzv. OVK danas su u Hagu osuđeni za ratne zločine počinjene tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine.

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Tači je dobio 25 godina zatvora, Jakup Krasnići 25 godina, Kadri Veselji 18, a Redžep Seljimi 13 godina – ukupno čak 81 godinu zatvora. Sudsko veće proglasilo ih je krivim za ratne zločine, uključujući ubistva, mučenje, surovo postupanje i nezakonito odnosno proizvoljno lišavanje slobode.

Presudu su u Hagu pratili brojni podržavaoci tzv. OVK. Pristalice nekadašnje terorističke organizacije prethodnih dana pristizale su iz različitih delova Evrope, okupljale se ispred Specijalizovanih veća, nosile zastave i obeležja OVK i pružale podršku Tačiju i ostalim optuženima.

A onda – potpuni haos.

Na snimku koji se pojavio nakon izricanja presude vidi se grupa podivljalih demonstranata kako nasrće na policijsko vozilo kojim se prevoze osuđeni bivši komandanti OVK. Pojedinci skaču po vozilu, udaraju ga i pokušavaju da ga zaustave, dok se oko policijske pratnje okuplja masa.

Dakle, dok su prethodnih dana u Hagu slavili i veličali svoje nekadašnje komandante, nakon što je sud izrekao zatvorske kazne, deo njihovih pristalica pokazao je šta misli o sudskoj odluci – nasiljem na ulicama.

Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi proglašeni su krivim za četiri tačke ratnih zločina. Sud ih, međutim, nije proglasio krivim za svih deset tačaka optužnice: za šest tačaka koje su se odnosile na zločine protiv čovečnosti oslobođeni su zbog nedostatka dokaza potrebnih za osudu. Presuda je prvostepena i odbrana ima pravo žalbe.

Foto: Tanjug/AP/Lefteris Pitarakis

Suđenje je počelo u aprilu 2023. godine, a Specijalizovana veća su tokom postupka saslušala 134 svedoka.

Osamdeset jedna godina zatvora za četvoricu bivših čelnika OVK – a odmah potom scene haosa i nasilja njihovih pristalica u Hagu.

BONUS VIDEO: Šta piše u optužnici protiv Hašima Tačija i lidera tzv. OVK?