SRUŠIĆE IH DO TEMELJA! Čolo sprema brutalnu zamku, Osasuni preti katastrofa u Madridu
Fudbaleri Atletiko Madrida večeras (19.00) imaju idealnu priliku da pred domaćom publikom upišu nove bodove u španskoj La Ligi.
Izabranici Dijega Simeonea u ovaj duel ulaze sa 70% šansi za pobedu prema zvaničnim analitičkim parametrima. Dokaz kvaliteta pokazali su proteklog vikenda, kada su na teškom gostovanju deklasirali Real Sociedad sa ubedljivih 3:0.
Sa druge strane, Osasuna u glavni grad stiže u prilično uzdrmanom stanju. Ekipa iz Pamplone je nakon solidnog starta nanizala dva teška poraza (5:2 od Alavesa i 2:0 od Espanjola), koji su ogolili ozbiljne slabosti u defanzivnoj liniji. Da stvar bude gora po goste, spisak povređenih igrača je dugačak – van stroja su ključni kreatori na sredini terena poput Aimara Oroza i Moi Gomeza, što im drastično umanjuje šanse za otpor na "Vanda Metropolitanu".
Iako Simeone verovatno neće rizikovati lakše povređenog Hulijana Alvareza kako bi ga sačuvao za predstojeći madridski derbi, napad predvođen raspoloženim Džonatanom Dejvidom i Ademolom Lukmanom ima sasvim dovoljno baruta da probije odbranu gostiju. Istorija je takođe surovo na strani domaćina, koji tradicionalno lako izlazi na kraj sa ovim protivnikom pred svojim navijačima.
Uprkos određenim rotacijama u sastavu Madriđana, razlika u klasi i trenutnoj formi je prevelika.
Odbrana Osasune je primila čak sedam golova na poslednja dva meča, što garantuje da će se mreža gostiju tresti bar dva puta.
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