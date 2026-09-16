Legenda nemačkog fudbala: Radujem se što je finale Lige Evrope u Beogradu, igrao sam protiv Zvezde i znam...

SRBIJA i Beograd biće domaćini finala Lige Evrope 2029. godine. O toj odluci govorio je čuveni nemački fudbaler Oliver Birhof.

FOTO: FSS

On je otkrio kad je poslednji put bio u Beogradu i dobro poznaje atmosferu koja je veoma vatrena.

- Mislim da sam poslednji put bio u Beogradu dok sam igrao za Kjevo iz Verone (sezona 2002/03), kada smo u evropskom takmičenju igrali protiv Crvene zvezde. Zvezde se sećam još iz detinjstva. Veliki klub, tada su imali mladu i veoma dobru ekipu. Znam i da je atmosfera u Beogradu vrlo vatrena. Po mom mišljenju, UEFA radi sjajnu stvar time što finala ne dodeljuje samo Londonu, Minhenu ili Parizu, već i drugim gradovima. U takvim sredinama postoji ogroman entuzijazam navijača i ljudi prema fudbalu. Zato mislim da je to veoma dobra stvar. Radujem se dolasku u Beograd 2029 - rekao je Birhof za FSS.

Podsetimo, Srbija u A diviziji Lige nacija gostuje 1. oktobra. Duel u Beogradu je zakazan za 13. novembar.

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