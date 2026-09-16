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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

16. 09. 2026. u 10:11

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ZA danas smo vam spremili predloge iz hokeja, odbojke i bejzbola.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Tanjug/AP Photo/Rick Scuteri

Sreda

15.30 Torpedo - Kulager 1 (1.53)

16.00 Švedska - Slovačka 1 (1.45)

00.40 Sinsinati redsi - Los Anđeles dodžersi 2 (1.47)

Kvota: 3.26

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