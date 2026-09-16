Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI 3+ TIKET: Ovo su današwi predlozi TIP Novosti

Olja Mrkić

16. 09. 2026. u 12:06

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REDAKCIJA Tipa sastavila je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ 3+ ТИКЕТ: Ово су данашwи предлози ТИП Новости

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga.

3+ TIKET ZA SREDU

15.00 Terenganu - Brunej DPMM 3+ (1,51)

16.30 Nesbi - Horsens 3+ (1,41)
16.00 Kraluv Dvur - Zbrojovka Brno 3+ (1,28)
19.00 Vendsisel - Randers 3+ (1,28)

Ukupna kvota: 4,68

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