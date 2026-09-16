OGLASIO SE RAMA: Evo kako je albanski premijer reagovao na današnju presudu Tačiju i ostalim zločincima OVK (FOTO)
PREMIJER Albanije Edi Rama je reagovao na današnje presude izrečene liderima takozvane Oslobodičke vojske Kosova u Specijalizovanim većima u Hagu.
Rama je na društvenim mrežama postavio fotografiju i crvenom bojom napisao samo jednu reč: "Sramota".
U Specijalizovanim većima u Hagu izrečene su presude bivšim vođama tzv. OVK. Hašim Tači, jedan od bivših vođa OVK i svojevremeno kosovski predsednik osuđen je na 25 godina zatvora!
Jakup Krasnići je osuđen na 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18 godina zatvora, Redžep Seljimi na 13 godina zatvora.
Kako je sud naveo, sva četvorica optuženih na osnovu značajnog doprinosa udruženom zločinačkom poduhvatu snose krivičnu odgovornost za ratni zločin proizvoljnog lišenja slobode, tačka 3: izvršenja nad 385 lica okrutnog postupanja, tačka 5: izvršenja nad 49 lica mučenja, tačka 7: izvršenja nad 303 lica i ubistva, tačka 9: izvršen nad 96 lica.
Panel je takođe zaključio da je nekoliko drugih lica, konkretno Ljahi Brahimaj, Fatmir Ljimaj, Sulejman Selimi, Rustem Mustafa, Ljatif Gaši, Šukri Buja i Sabit Geci, delilo zajednički kažnjivi cilj, pristalo na njega i učestvovalo u njegovom ostvarenju.
Po tom osnovu je zaključeno da su i oni bili učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu, iako ovom presudom nisu oglašeni krivim i još uvek uživaju pretpostavku nevinosti.
(Blic)
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