Politika

VEČERAS OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA POVODOM PRESUDE ZLOČINCIMA OVK

В.Н.

16. 09. 2026. u 12:03

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratiće se večeras povodom prvostepene presude zločincima OVK.

ВЕЧЕРАС ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋА ПОВОДОМ ПРЕСУДЕ ЗЛОЧИНЦИМА ОВК

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

Obraćanje je planirano za 18:30 časova.

Podsećamo, četvorici vođa tzv. OVK optuženim za ratne zločine danas su izrečene presude pred Specijalizovanim većima u Hagu.

Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Redžep Seljimi na 13 godina. Ukupno su vođe tzv. OVK osuđene na 81 godinu zatvora.

Vreme provedeno u pritvoru im je uračunato u kaznu zatvora. Panel je rekao da Tužilaštvo nije dokazao da je tzv. OVK počinila zločine protiv čovečnosti.

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PRED Specijalizovanim većima Kosova u Hagu izrečene su presude četvorici vođa tzv. OVK po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za optužene Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Redžepa Seljimija i Kadrija Veseljija.

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