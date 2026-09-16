VEČERAS OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA POVODOM PRESUDE ZLOČINCIMA OVK

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratiće se večeras povodom prvostepene presude zločincima OVK.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

Obraćanje je planirano za 18:30 časova.

Podsećamo, četvorici vođa tzv. OVK optuženim za ratne zločine danas su izrečene presude pred Specijalizovanim većima u Hagu.

Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Redžep Seljimi na 13 godina. Ukupno su vođe tzv. OVK osuđene na 81 godinu zatvora.

Vreme provedeno u pritvoru im je uračunato u kaznu zatvora. Panel je rekao da Tužilaštvo nije dokazao da je tzv. OVK počinila zločine protiv čovečnosti.

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