VEČERAS OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA POVODOM PRESUDE ZLOČINCIMA OVK
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratiće se večeras povodom prvostepene presude zločincima OVK.
Obraćanje je planirano za 18:30 časova.
Podsećamo, četvorici vođa tzv. OVK optuženim za ratne zločine danas su izrečene presude pred Specijalizovanim većima u Hagu.
Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Redžep Seljimi na 13 godina. Ukupno su vođe tzv. OVK osuđene na 81 godinu zatvora.
Vreme provedeno u pritvoru im je uračunato u kaznu zatvora. Panel je rekao da Tužilaštvo nije dokazao da je tzv. OVK počinila zločine protiv čovečnosti.
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