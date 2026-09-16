MAKRON TRAŽIO POTPUNU MOBILIZACIJU OD VLADE: Šta se to dešava u Francuskoj?

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron zatražio je danas od francuske vlade "potpunu mobilizaciju" kako bi se obezbedilo snabdevanje gorivom i kontrolisao rast cena, izjavila je portparolka francuske Vlade Mod Brežon nakon sednice Saveta ministara.

Foto: Tanjug/AP Photo/Philippe Magoni, Pool

- Cilj predsednika Republike u narednim danima i nedeljama jeste da obezbedi snabdevanje i količine goriva, između ostalog i kroz saradnju sa drugim zemljama - rekla je Brežon novinarima, prenosi Figaro.

Ona je navela da se razmatra i mogućnost veće fleksibilnosti evropskih propisa, posebno kada je reč o rafinerijama, kako bi se propisi za rafinerije donekle ublažili. Prema njenim rečima, cilj je da se cene goriva "što više snize ili u najmanju ruku, da se ograniči njihov rast".

Brežon je rekla da oko 10 odsto benzinskih stanica u Francuskoj ima poteškoće u snabdevanju najmanje jednom vrstom goriva, pri čemu većina tih stanica pripada kompaniji TotalEnerži.

Ona je istakla da nema neuobičajenih problema u lancima snabdevanja, ali da je francuska Vlada posebno pojačala napore na međunarodnom planu kako bi obezbedila dovoljne količine goriva.

Rast cena goriva izazvao je pozive na proteste uz pominjanje pokreta "žutih prsluka", kao i blokadu naftnih terminala koju su na Sredozemnom moru organizovali ribari.

Upitana o nezadovoljstvu građana, Brežon je rekla da vlada ne isključuje mogućnost uvođenja novih mera, jer je situacija "sve teža", posebno poslednjih nekoliko nedelja, ali nije želela da precizira kada bi te mere mogle biti uvedene.

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