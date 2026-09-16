TRADICIJA KOJA NE LAŽE: Borac stiže po ceo plen, a evo zašto u Doboju neće biti goleade
U zaostalom meču drugog kola WWin lige BiH, fudbaleri Sloge Meridian dočekuju aktuelnog šampiona, banjalučki Borac.
Gostujuća ekipa ulazi u ovaj duel sa ulogom apsolutnog favorita, dok domaćin traži izlaz iz rezultatske krize i prekid crnog niza protiv Banjalučana koji traje već više od tri godine.
Ekipa iz Doboja igra promenljivo na startu sezone, ali mečevi protiv šampiona uvek sa sobom nose poseban motiv. Sa druge strane, Borac u Doboj stiže na krilima važnih pobeda u domaćem prvenstvu (poput trijumfa nad Zrinjskim 1:0) i uspešno obezbeđenog plasmana u ligašku fazu UEFA Lige konferencije.
Gledajući međusobne odnose ova dva tima, Borac ima apsolutnu dominaciju. Sloga je poslednji bod protiv Banjalučana osvojila u maju 2023. godine, nakon čega je usledila serija pobeda tima iz Banja Luke.
S obzirom na to da Borac u meč ulazi sa znatno jačim igračkim kadrom i u boljem takmičarskom ritmu, sve osim dvojke na stadionu "Luke" smatralo bi se prvorazrednom senzacijom.
Sloga će se verovatno postaviti defanzivno i pokušati da zatvori prilaze svom golu. Očekujemo kontrolisanu utakmicu i rutinsku pobedu Borca bez prevelike goleade.
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