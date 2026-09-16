RUSIJA ne namerava da napadne Evropu, ali ako evropske zemlje napadnu Rusiju, taj rat će biti „potpuno drugačiji i veoma kratak“, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Foto: Tanjug/AP/Riza Ozel

On je rekao da se nada da su u Evropi čuli upozorenje ruskog predsednika Vladimira Putina o posledicama eventualnog napada na Rusiju.

Šef ruske diplomatije naveo je da Moskva ne teži konfrontaciji sa Zapadom i da je, prema njegovim rečima, dugo pokušavala da promoviše politiku saradnje, ali da ju je Zapad odbacio.

Lavrov je ocenio da zapadne zemlje nisu naučile da sarađuju sa Rusijom, već su se opredelile za politiku njenog obuzdavanja. Sukob u Ukrajini je, prema njegovim rečima, direktna posledica „ekspanzionističke politike Zapada“.

On je širenje NATO-a prema ruskim granicama nazvao agresivnim i ocenio da je priprema za mogući rat sa Rusijom postala jedna od najčešćih tema u nastupima evropskih političkih lidera.

Lavrov je takođe optužio evropske zemlje da žele da zadrže sadašnju vlast u Ukrajini i rasporede svoje snage na teritoriji pod kontrolom Kijeva.

Govoreći o položaju ruskog jezika u Ukrajini, Lavrov je tvrdio da je Kijev zabranio ruski jezik i da se knjige na ruskom uništavaju, upoređujući takvu praksu sa postupcima nacističke Nemačke.

Kada je reč o mogućem rešenju sukoba, Lavrov je rekao da ono, sa stanovišta Moskve, podrazumeva ostvarivanje ciljeva koje je Rusija postavila na početku vojne operacije i „otklanjanje osnovnih uzroka“ sukoba.

(Sputnjik)