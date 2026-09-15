Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

15. 09. 2026. u 09:12

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Utorak

20.00 Bromli U21 - Ipsvič U21 |2+ (2.00)

20.45 TNS - Flint |2+ (1.73)

Kvota: 3.46

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