Tip fudbal

Lagano dolazi: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

Немања Пејчић

15. 09. 2026. u 08:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Лагано долази: Тип предлог за сигурица тикет са две реалне квоте

Roman Koksarov / imago sportfotodienst / Profimedia

Utorak

18.00 Super Nova - Riga 2-2 (1.65)

19.00 Landskrona - Sundsval 1 (1.43)

Kvota: 2.36

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata

OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: "Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata"