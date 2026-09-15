Lagano dolazi: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Utorak
18.00 Super Nova - Riga 2-2 (1.65)
19.00 Landskrona - Sundsval 1 (1.43)
Kvota: 2.36
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