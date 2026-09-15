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OSUJEĆEN NOVI UDAR UKRAJINACA: Ruska PVO oborila 222 drona, nebo sevalo celu noć

В.Н.

15. 09. 2026. u 11:20

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TOKOM noći, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 222 ukrajinske bespilotne letelice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije.

ОСУЈЕЋЕН НОВИ УДАР УКРАЈИНАЦА: Руска ПВО оборила 222 дрона, небо севало целу ноћ

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Kako se navodi, dronovi su uništeni iznad teritorija Orlovske, Belgorodske, Voronješke, Tulske, Tambovske, Brjanske, Rostovske, Kurske, Lipecke, Rjazanjske, Saratovske, Samarske, Kaluške i Uljanovske oblasti.

Osim toga, bespilotne letelice su oborene iznad Republike Tatarstan, Republike Krim i Crnog mora.

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane redovno presreću i uništavaju ukrajinske dronove iznad različitih regiona zemlje. Prema izveštajima Ministarstva odbrane, poslednjih dana broj oborenih dronova dostiže stotine na dnevnom nivou.

(RT Balkan)

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