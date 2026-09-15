OSUJEĆEN NOVI UDAR UKRAJINACA: Ruska PVO oborila 222 drona, nebo sevalo celu noć
TOKOM noći, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 222 ukrajinske bespilotne letelice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije.
Kako se navodi, dronovi su uništeni iznad teritorija Orlovske, Belgorodske, Voronješke, Tulske, Tambovske, Brjanske, Rostovske, Kurske, Lipecke, Rjazanjske, Saratovske, Samarske, Kaluške i Uljanovske oblasti.
Osim toga, bespilotne letelice su oborene iznad Republike Tatarstan, Republike Krim i Crnog mora.
Ruski sistemi protivvazdušne odbrane redovno presreću i uništavaju ukrajinske dronove iznad različitih regiona zemlje. Prema izveštajima Ministarstva odbrane, poslednjih dana broj oborenih dronova dostiže stotine na dnevnom nivou.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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