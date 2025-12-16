TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

Marko Milosavljević

16. 12. 2025. u 07:30

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за уторак

FOTO: Ata images

Utorak

17.00 Dubai - Makabi Tel Aviv 2 (2,35)

18.45 Fenerbahče - Panatinaikos 2 (2,10)

Kvota: 4,94

