OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Utorak
17.00 Dubai - Makabi Tel Aviv 2 (2,35)
18.45 Fenerbahče - Panatinaikos 2 (2,10)
Kvota: 4,94
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ŽELE DA OBRADUJU NAVIJAČE: Juta igra na krilima Markanena
15. 12. 2025. u 14:14
KO ĆE PREKINUTI CRNU SERIJU? Floriđani i Reptorsi su vezali po četiri poraza
15. 12. 2025. u 14:01
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
16. 12. 2025. u 07:05
RUSKA BABA ZAPREPASTILA CEO SVET: Ima 77 godina i upravo je uradila - ovo (VIDEO)
Najnovije vesti vezane za Rusiju - tiču se jedne bake.
15. 12. 2025. u 16:19
OSTOJA MIJAILOVIĆ NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI! Zarada Obradovića i stručnog štaba 13.900.000 evra! Parkera i Miltona plaćamo 10.000.000 evra!
Predsednik Partizana Ostoja Mijailović i sportski direktor Žarko Paspalj su pričali na godišnjoj konferenciji kluba o raznim temama.
15. 12. 2025. u 12:27 >> 14:01
CEO SVET U NEVERICI! Reagovao Donald Tramp zbog masakra u Australiji, pomenuo i Novaka Đokovića
NE stišava se bura nakon haosa u Australiji.
15. 12. 2025. u 09:14
Komentari (0)