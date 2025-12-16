OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

U STRAVIČNOM terorističkom napadu koji se dogodio juče na plaži Bondi u Sidneju, kada su osumnjičeni Navid Akram (24) i njegov otac (50) otvorili vatru na okupljene tokom proslave Hanuke, stradalo je 16 osoba, dok je 42 povređeno. Među stradalima i povređenima u Sidneju nema srpskih državljana, izjavio je ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović. A prema najnovijim informacijama do kojih je došao "Blic", mlađi napadač posedovao je člansku kartu lovačkog društva "Zastava" koji drže Srbi