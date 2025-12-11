EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroligaški tiket
20.30 Ti-Džej Šorts +9,5 (2,00)
20.30 Darijus Tompson +10,5 (1,98)
20.45 Maodo Lo +6,5 (1,99)
Kvota: 7,88
