"SIGURAN SAM DA SU SPREMNI DA NAS PODRŽE!" Bruno Fernando pred meč Partizan - Crvena zvezda
Bruno Fernando, centar Partizana, govorio je o očekivanjima i navijačima pred meč sa Crvenom zvezdom u Evroligi koji je na programu u petak od 20.30.
- Pre svega, nadam se da ćemo pobediti. To je glavni cilj. Ovo je jedna od onih utakmica o kojima dosta slušate... Veoma poznato rivalstvo. Biće velika borba, visok intenzitet na obe strane, veliki si ulozi. Igramo kod kuće tako da je to prednost za nas. Daćemo sve od sebe i pokušati da pobedimo, to je to - rekao je Fernando novinarima u "Areni".
Upitan je i da se osvrne na situaciju sa navijačima, koji su zbog ostavke Željka Obradovića jedan deo utakmice sa Bajernom u prošlom kolu proveli više navijajući za ekipu iz Nemačke nego za svoj tim.
- Očekujem podršku! Mislim da je situacija u prošloj utakmici bila takva zbog celokupne situacije, a sada jeste slično, ali nije baš isto. Imamo prednost domaćeg terena i mislim da ćemo moći da računano 100% na naše navijače. Siguran sam da su spremni da nas podrže bez obzira na sve - dodao je Fernando.
