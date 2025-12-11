Srbija

SPAJAJU SE ISTOK I ZAPAD SRBIJE: Intenzivira se izgradnja deonice Moravskog koridora od Vrbe do Adrana kod Kraljeva

Goran Ćirović

11. 12. 2025. u 15:16

U očekivanju najavljenog puštanja u saobraćaj još jedne deonice Moravskog koridora, od Vrnjačke Banje do petlje u Vrbi nadomak Kraljeva u dužini od 14,3 kilometara, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izadlo je ovih dana potvrdu Koridorima Srbije, kao investitoru, o prijavi radova i na deonici od Vrbe do Adrana.

СПАЈАЈУ СЕ ИСТОК И ЗАПАД СРБИЈЕ: Интензивира се изградња деонице Моравског коридора од Врбе до Адрана код Краљева

G.Šljivić

Na taj način intenziviraće se radovi na ovoj trasi od 13,8 kiklometara, koja će, kako je predviđeno građevinskom dinamikom, ujedno predstavljati i poslednju fazu izgradnje, najšireg, najsvremenijeg, digitalnog auto-puta od Preljine do Pojata, ukupne dužine 112,3 kilometara.

G.Šljivić

 

Osim toga, ovom potvrdom resornog Ministarstva, obuhvaćeni su i radovi za prključenje na držvni put preko denivelisane raskrsnice u Zaklopači kod Kraljeva, dok je istovremno potvrada o prijavi radova izdata i kraljevačkoj lokalnoj samoupravi za hidrotehničku regulaciju potoka Balban i Klican.

G.Šljivić

 

Od ukupno 112,3 kilometara ovog auto-puta, do sada je u saobraćaj pušteno ukupno 57,8 i to od Pojata do Vrnjačke Banje, uskoro će biti otvorena i deonica od 14,3 kilometara od prestonice srpskog kontinentalnog turizma do Vrbe, dok se intenzivni radovi obavljaju i od Preljine ka kraljevačkom prigradskom naselju Adrani. Ukoliko sve protekne prema najavama, ova saobraćajnica koja će spojiti Koridore 10 i 11, odnosno istok sa zapadom Srbije, biće potpuno završena sredinom 2026. godine.

