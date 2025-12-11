SPAJAJU SE ISTOK I ZAPAD SRBIJE: Intenzivira se izgradnja deonice Moravskog koridora od Vrbe do Adrana kod Kraljeva
U očekivanju najavljenog puštanja u saobraćaj još jedne deonice Moravskog koridora, od Vrnjačke Banje do petlje u Vrbi nadomak Kraljeva u dužini od 14,3 kilometara, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izadlo je ovih dana potvrdu Koridorima Srbije, kao investitoru, o prijavi radova i na deonici od Vrbe do Adrana.
Na taj način intenziviraće se radovi na ovoj trasi od 13,8 kiklometara, koja će, kako je predviđeno građevinskom dinamikom, ujedno predstavljati i poslednju fazu izgradnje, najšireg, najsvremenijeg, digitalnog auto-puta od Preljine do Pojata, ukupne dužine 112,3 kilometara.
Osim toga, ovom potvrdom resornog Ministarstva, obuhvaćeni su i radovi za prključenje na držvni put preko denivelisane raskrsnice u Zaklopači kod Kraljeva, dok je istovremno potvrada o prijavi radova izdata i kraljevačkoj lokalnoj samoupravi za hidrotehničku regulaciju potoka Balban i Klican.
Od ukupno 112,3 kilometara ovog auto-puta, do sada je u saobraćaj pušteno ukupno 57,8 i to od Pojata do Vrnjačke Banje, uskoro će biti otvorena i deonica od 14,3 kilometara od prestonice srpskog kontinentalnog turizma do Vrbe, dok se intenzivni radovi obavljaju i od Preljine ka kraljevačkom prigradskom naselju Adrani. Ukoliko sve protekne prema najavama, ova saobraćajnica koja će spojiti Koridore 10 i 11, odnosno istok sa zapadom Srbije, biće potpuno završena sredinom 2026. godine.
