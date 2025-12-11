OKUPATOR STRELJAO 310 LESKOVČANA: Obeležene 84 godine od zločina u Arapovoj dolini

Polaganjem venaca na spomenik žrtvama u Arapovoj dolini Leskovčani su obeležili 84 godine od streljanja Roma, Srba i Jevreja u Drugom svetskom ratu.

foto: Grad Leskovac

Nemački fašisti su, 11. decembra 1941. godine u Arapovoj dolini, u podnožju brda Hisar, streljali 293 Roma, 11 Srba i šest Jevreja. Tim povodom su delegacije lokalne samouprave, leskovačkog Doma kultura Roma, Narodnog muzeja i SUBNOR-a položile vence na spomen obeležje, koje podseća na stravičan zločin i ubijanje nevinih ljudi.

- Okupili smo se ujedinjeni u želji da ne dozvolimo da se ovakvi događaji ponove. Ovo mesto stradanja šalje nam opomenu da je zlo uvek u blizini, ali da je naša dužnost da pamtimo i da se sa pijetetom sećamo sopstvenih žrtava – poručio je Oliver Antanasijević, zamenik predsednika Skupštine grada Leskovca.

Nemcima je u izvršenju ovog zločina pomogao tadašnji kvislinški režim. Kako bi se osvetili za pretprljene gubitke fašisti su u dva navrata blokirali romska naselja Podvorce i Sat mahalu, izdvajajući sve muškarce starije od 16 godina, a hapšenja su vršena i u Vinarcu i Pečenjevcu.

Uporedo sa tim su na Hisaru su kopane rake pod izgovorom da se kopaju šančevi za protivavionske topove, a onda je počeo zločin koji Leskovčani čuvaju od zaborava pune 84 godine. Uhapšeni su streljani u više grupa, a pucnji iz Arapove doline odjekivali su tokom celog dana.

Na ovom stratištu se nalazi spomenik nevinim žrtvama čiji je autor čuveni arhitekta Bogdan Bogdanović. Spomen obeležje je otkriveno na današnji dan 1973. godine.