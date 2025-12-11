SAKRAMENTO "LEŽI" NIKOLI JOKIĆU: Najbolji igrač današnjice obožava da igra protiv Kingsa

NOVO dominantno izdanje najboljeg košarkaša današnjice očekujemo na večerašnjem meču Sakramenta i Denvera koji se sastaju u "Golden 1 centru" četiri sata posle ponoći.

Foto AP

Nikola Jokić i ove sezone igra sjajnu košarku, niži tripl-dablove kao od šale, radi ono što je potrebno da njegova ekipa pobedi i glavni je razlog za odličan start kampanje Denver nagetsa (17-6).

Trenutno su drugi na Zapadu zbog neprikosnovene Oklahome koja je doživela samo jedan poraz do sada, ali videli smo tokom prošlogodišnjeg plej-ofa da Nagetsi i te kako mogu da se nose sa favorizovanim Tanderima, tako da ne treba žuriti sa preranim krunisanjem aktuelnih šampiona.

Jokić u proseku postiže 29.2 poena, hvata 12.3 skoka i deli 11 asistencija, više nego impresvina statistika i da Oklahoma na krilima Šeja ne igra ovako dobro bio bi glavni favorit za osvjanje MVP-a koji bi mu bio četvrti u karijeri, ali izgleda da će ponovo morati da se "bije" sa sjajnim Kanađaninom za njega.

Večerašnji rival Nagetsa su Sakramento kingsi sa kojima su već igrali dva puta ove sezone, tako da znamo šta možemo očekivati od večerašeg susreta.

Na oba ovosezonska duela Jokić je dominirao protiv Kingsa, a posebno je poneterski bio inspirisan ubacivši 35 poena na prvom, a zatim 44 na drugom meču.

Jasno je da mu Sakramento "leži" kao protivnik i očekujemo da ponovo "zatrpa" koš franšize iz Kalifornije.

NAŠ TIP: +29,5 (kvota 1,90)

