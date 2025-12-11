Tip fudbal

LUKA JOVIĆ NASTAVLJA GOLGETERSKU SERIJU: AEK je u formi, ali "crvene munje" se ne smeju potceniti

Olja Mrkić

11. 12. 2025. u 14:23

NEOČEKIVANI lider Lige konferencije posle četiri kola je Samsunspor, a prvo mesto turske ekipe biće na ispitu protiv atinskog AEK-a u ovom kou najslabijeg evropskog klupskog takmičenja.

ЛУКА ЈОВИЋ НАСТАВЉА ГОЛГЕТЕРСКУ СЕРИЈУ: АЕК је у форми, али црвене муње се не смеју потценити

FOTO: Profimedia

Da turska ekipa nije tako dobra koliko tabela na prvi pogled pokazuje, govori i remi u prošlom kolu koji su odigrali protiv slabašnog Brejdablika u prošlom kolu čime su dosta umanjili značaj prve tri pobede.

Ipak, potceniti "crvene munje" bila bi velika greška, jer ovo je ekipa koja je donedavno imala niz od 14 utakmica bez poraza, dok ih u prošlom kolu turske Superlige na jedvite jade, golom za 3:2 u drugom minutu nadoknade, nije savladao Galatasaraj.

S druge strane, AEK nije izgubio utakmicu od oktobra kada ih je porazio Olimpijakos, a kako "orlovi" igraju ove sezone u LK govori i pobeda od 6:0 nad Aberdinom.

To je bila prva evropska utakmica Luke Jovića za AEK i prva u nizu od tri u kojima je tresao protivničke mreže. Srpski internacionalac je napadačku klasu pokazao i protiv Šamroka i Fjorentine, dok je u poslednja dva kola grčkog prvenstva posstigao čak pet golova - posle het trika u derbiju protiv PAnatinaikosa, upisao je dva pogotka protiv Atromitosa.

Trenutno sa šest golova deli četvrto mesto na listi strelaca iza neprikosnovenog Marokanca El Kabija iz Olimpijakosa (12), odnosno Ožbolta i Ozdoeva sa po sedam.

NAŠ TIP: Luka Jović postiže gol (kvota 3,19)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 2

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!

MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!