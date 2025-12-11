LUKA JOVIĆ NASTAVLJA GOLGETERSKU SERIJU: AEK je u formi, ali "crvene munje" se ne smeju potceniti

NEOČEKIVANI lider Lige konferencije posle četiri kola je Samsunspor, a prvo mesto turske ekipe biće na ispitu protiv atinskog AEK-a u ovom kou najslabijeg evropskog klupskog takmičenja.

FOTO: Profimedia

Da turska ekipa nije tako dobra koliko tabela na prvi pogled pokazuje, govori i remi u prošlom kolu koji su odigrali protiv slabašnog Brejdablika u prošlom kolu čime su dosta umanjili značaj prve tri pobede.

Ipak, potceniti "crvene munje" bila bi velika greška, jer ovo je ekipa koja je donedavno imala niz od 14 utakmica bez poraza, dok ih u prošlom kolu turske Superlige na jedvite jade, golom za 3:2 u drugom minutu nadoknade, nije savladao Galatasaraj.

S druge strane, AEK nije izgubio utakmicu od oktobra kada ih je porazio Olimpijakos, a kako "orlovi" igraju ove sezone u LK govori i pobeda od 6:0 nad Aberdinom.

To je bila prva evropska utakmica Luke Jovića za AEK i prva u nizu od tri u kojima je tresao protivničke mreže. Srpski internacionalac je napadačku klasu pokazao i protiv Šamroka i Fjorentine, dok je u poslednja dva kola grčkog prvenstva posstigao čak pet golova - posle het trika u derbiju protiv PAnatinaikosa, upisao je dva pogotka protiv Atromitosa.

Trenutno sa šest golova deli četvrto mesto na listi strelaca iza neprikosnovenog Marokanca El Kabija iz Olimpijakosa (12), odnosno Ožbolta i Ozdoeva sa po sedam.

