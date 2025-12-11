Tip fudbal

UTREHT SRAMOTI HOLANDSKI FUDBAL: Može li protiv ekipe srpskog reprezentativca prekinuti crni niz?

Olja Mrkić

11. 12. 2025. u 14:03

UTREHT želi da prekine dug niz bez pobede u evropskim takmičenjima dok Notingem forest pokušava da napravi presudan korak ka plasmanu u nokaut fazu.

УТРЕХТ СРАМОТИ ХОЛАНДСКИ ФУДБАЛ: Може ли против екипе српског репрезентативца прекинути црни низ?

Foto: Profimedia

Utreht se očajnički muči u svojoj prvoj evropskoj kampanji od sezone 2010/11, sa samo jednim osvojenim bodom u prvih pet kola, što ih je ostavilo van borbe za kvalifikacije.

Ako ekipa Rona Jansa ne uspe da prekine najduži niz bez pobede u velikim evropskim takmičenjima od strane bilo kog holandskog tima, koji obuhvata 16 utakmica počev od septembra 2004. godine, izgubiće matematičke šanse za prolaz dalje.

Niz od samo tri pobede u poslednjih 16 takmičarskih nastupa ističe koliko je to malo verovatno ovde.

Utreht je počeo da igra malo bolje kod kuće, izbegavajući poraz u poslednjih šest utakmica ovde, uključujući nerešen rezultat 1:1 sa Portom u četvrtom kolu.

Notingem je uživao u evropskom preporodu pod vođstvom Šona Dajča, jer su jedini tim koji još uvek nije primio gol u Ligi Evrope otkako je on imenovan pred treće kolo.

„Šumari“ se sada mogu pohvaliti najboljim procentom neprimljenog gola od svih timova koji su odigrali 50+ evropskih utakmica (25 od 51 - 49 odsto), ali se muče otkako su savladali Malme sa 3:0 u poslednjoj utakmici LE.

Ovi timovi se nikada ranije nisu sastajali, dok se Forest poslednji put susreo sa holandskim protivnikom 1983/84. Jedini prethodni međusobni susreti Utrehta sa engleskim timom bili su dva remija bez golova protiv Liverpula 2010/11.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,80)

