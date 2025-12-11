TIP IZ KOMŠILUKA: Mreže će se tresti u balkanskom derbiju

FUDBALERI Ludogoreca dočekuju PAOK u šestom kolu Lige Evrope.

FOTO: Tanjug/AP/Jean-Francois Badias

Ludogorec je u dobroj formi i tim je neporažen u poslednjih pet odigranih utakmica. Domaćin je postigao četiri gola i primio pet u prethodna dva meča u Ligi Evrope.

PAOK je takođe u odličnom ritmu i neporažen je u poslednjih pet duela. Gosti su dali pet golova i primili šest u poslednja dva susreta na strani u Ligi Evrope.

Očekujemo otvoren i atraktivan meč dve ekipe koje lako postižu, ali i primaju golove.

NAŠ TIP: GG (1.75)