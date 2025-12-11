TIP IZ KOMŠILUKA: Mreže će se tresti u balkanskom derbiju
FUDBALERI Ludogoreca dočekuju PAOK u šestom kolu Lige Evrope.
Ludogorec je u dobroj formi i tim je neporažen u poslednjih pet odigranih utakmica. Domaćin je postigao četiri gola i primio pet u prethodna dva meča u Ligi Evrope.
PAOK je takođe u odličnom ritmu i neporažen je u poslednjih pet duela. Gosti su dali pet golova i primili šest u poslednja dva susreta na strani u Ligi Evrope.
Očekujemo otvoren i atraktivan meč dve ekipe koje lako postižu, ali i primaju golove.
NAŠ TIP: GG (1.75)
Preporučujemo
MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!
11. 12. 2025. u 07:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
11. 12. 2025. u 07:00
POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza
11. 12. 2025. u 12:41
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
11. 12. 2025. u 12:34
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su se pobrinule za posebnu situaciju.
11. 12. 2025. u 13:13
KALATES "POKOPAO" ŽELjKA OBRADOVIĆA: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!
Košarkaš Partizana Nik Kalates izjavio je danas u Beogradu da misli da je ekipa spremna za duel sa Crvenom zvezdom i istakao da ovakve utakmice mogu da promene celu sezonu.
11. 12. 2025. u 15:00
PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ OTKRIO! Evo za šta ga je Peđa Mijatović "optužio", pomenuo i Željka Obradovića
Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izašao je pred medije u Nišu, gde je je trenutno zbog otvaranja fabrike, a tokom obraćanja je kratko prešao i na sportski teren, i sarkastično odgovorio svim kritičarima koji u njemu vide krivca za sve loše što se dogodi.
11. 12. 2025. u 12:03
Komentari (0)