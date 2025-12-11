EHF LIGA ŠAMPIONA: Predlozi iz najelitnijeg evropskog takmičenja
DANAS se igraju mečevi Lige šampiona u rukometu, a mi smo za vas spremili nove predloge.
EHF Liga šampiona
19.00 Flenzburg - Fukse Berlin 1 (2,10)
20.30 Rajn-Nekar - Gumersbah 1 (2,25)
Kvota: 4,73
