EHF LIGA ŠAMPIONA: Predlozi iz najelitnijeg evropskog takmičenja

Marko Milosavljević

11. 12. 2025. u 13:00

DANAS se igraju mečevi Lige šampiona u rukometu, a mi smo za vas spremili nove predloge.

Foto: Profimedia

EHF Liga šampiona

19.00 Flenzburg - Fukse Berlin 1 (2,10)

20.30 Rajn-Nekar - Gumersbah 1 (2,25)

Kvota: 4,73

