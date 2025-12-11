PARIŽANI IMAJU SAMO PET POBEDA: Žalgiris je doživeo debakl u Kaunasu
KOŠARKAŠI Pariza će u 15. kolu Evrolige ugostiti Žalgiris.
Parižani su u dosadašnjem delu takmičenja ostvarili samo pet pobeda i nalaze se na 14. poziciji.
U prošlom kolu su poražen od Monaka na gostujućem terenu, gledali smo pravi "revolveraški obračun", a puleni Vasilisa Spanulisa su slavili rezultatom 125:104.
Džastin Robinsin je sa 24 poena bio najefikasniji u poraženom timu, dok ga je pratio Džered Rouden sa 22.
Sa druge strane, litvanski predstavnik je u Kaunasu doživeo debakl, poražen je od Makabija rezultatom 65:83.
Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +176,5 (kvota 1,90)
