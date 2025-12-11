TIP ostali sportovi

PARIŽANI IMAJU SAMO PET POBEDA: Žalgiris je doživeo debakl u Kaunasu

Marko Milosavljević

11. 12. 2025. u 08:17

KOŠARKAŠI Pariza će u 15. kolu Evrolige ugostiti Žalgiris.

ПАРИЖАНИ ИМАЈУ САМО ПЕТ ПОБЕДА: Жалгирис је доживео дебакл у Каунасу

Foto: Profimedia

Parižani su u dosadašnjem delu takmičenja ostvarili samo pet pobeda i nalaze se na 14. poziciji.

U prošlom kolu su poražen od Monaka na gostujućem terenu, gledali smo pravi "revolveraški obračun", a puleni Vasilisa Spanulisa su slavili rezultatom 125:104.

Džastin Robinsin je sa 24 poena bio najefikasniji u poraženom timu, dok ga je pratio Džered Rouden sa 22.

Sa druge strane, litvanski predstavnik je u Kaunasu doživeo debakl, poražen je od Makabija rezultatom 65:83.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +176,5 (kvota 1,90)

