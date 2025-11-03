DUBAI JE SLAVIO NA EVROSCENI: Partizan bez lidera želi osvetu!

KOŠARKAŠI Partizana će u petom kolu ABA lige gostovati Dubaiju.

FOTO: N. Skenderija

Ovi rivali su se sastali pre samo mesec dana u prvom kolu Evrolige i tim iz Emirata je tada ostvario rutinsku pobedu.

Igrali su izabranici Jurice Golemca kao u transu, nakon 40 minuta košarke rezultat je glasio 89:76.

Davis Bertans je prikazao neverovatnu partiju, ubacio je 20 poena za 26 minuta provedenih na parketu.

Pratio ga je Džanan Musa sa 19 pogodaka, dok je sjajan bio i tandem Petrušev-Kabengele koji je kombinovano dodao 29.

Tajrik Džons je sa 13 poena bio najefikasniji u poraženom taboru, dvocifreni su bili još Osetkovski (12), Parker (11) i Milton (10).

Očekuje nas interesantan meč, u sastavu Partizana neće biti Karlika Džonsa i to je veliki deficit za ekipu.

Verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +166,5 (kvota 1,90)

