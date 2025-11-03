TIP ostali sportovi

DUBAI JE SLAVIO NA EVROSCENI: Partizan bez lidera želi osvetu!

Marko Milosavljević

03. 11. 2025. u 14:57

KOŠARKAŠI Partizana će u petom kolu ABA lige gostovati Dubaiju.

ДУБАИ ЈЕ СЛАВИО НА ЕВРОСЦЕНИ: Партизан без лидера жели освету!

FOTO: N. Skenderija

Ovi rivali su se sastali pre samo mesec dana u prvom kolu Evrolige i tim iz Emirata je tada ostvario rutinsku pobedu.

Igrali su izabranici Jurice Golemca kao u transu, nakon 40 minuta košarke rezultat je glasio 89:76.

Davis Bertans je prikazao neverovatnu partiju, ubacio je 20 poena za 26 minuta provedenih na parketu.

Pratio ga je Džanan Musa sa 19 pogodaka, dok je sjajan bio i tandem Petrušev-Kabengele koji je kombinovano dodao 29.

Tajrik Džons je sa 13 poena bio najefikasniji u poraženom taboru, dvocifreni su bili još Osetkovski (12), Parker (11) i Milton (10).

Očekuje nas interesantan meč, u sastavu Partizana neće biti Karlika Džonsa i to je veliki deficit za ekipu.

Verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +166,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)

AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)