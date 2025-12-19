"UKRAJINA DANAS POČINJE NOVU RUNDU PREGOVORA SA SAD": Umerov saopštio važne vesti za okončanje rata

UKRAJINSKI mirovni pregovarači danas će započeti novu rundu razgovora sa američkim timom o predlozima za okončanje rata sa Rusijom, izjavio je šef kijevske delegacije Rustem Umerov.

Foto Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka

"Danas u Sjedinjenim Državama, zajedno sa general-potpukovnikom Andrijem Gnatovim, započinjemo još jednu rundu konsultacija sa američkom stranom. Na poziv američke strane, u ovaj format su uključeni i evropski partneri", rekao je Umerov u objavi na Telegramu.

Umerov je zahvalio Vašingtonu na koordinaciji koja im omogućava da održe zajedničku viziju i da se kreću koordinisano.

"Konstruktivno smo orijentisani. Već smo obavili preliminarne konsultacije sa evropskim kolegama i pripremamo se za dalje razgovore sa američkom stranom. Na osnovu rezultata konsultacija, izveštaj će biti podnet predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom", naveo je on.

Kako je dodao, bezbednost Ukrajine mora biti garantovana pouzdano i na dugi rok.



(Tanjug)