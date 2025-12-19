"UKRAJINA DANAS POČINJE NOVU RUNDU PREGOVORA SA SAD": Umerov saopštio važne vesti za okončanje rata
UKRAJINSKI mirovni pregovarači danas će započeti novu rundu razgovora sa američkim timom o predlozima za okončanje rata sa Rusijom, izjavio je šef kijevske delegacije Rustem Umerov.
"Danas u Sjedinjenim Državama, zajedno sa general-potpukovnikom Andrijem Gnatovim, započinjemo još jednu rundu konsultacija sa američkom stranom. Na poziv američke strane, u ovaj format su uključeni i evropski partneri", rekao je Umerov u objavi na Telegramu.
Umerov je zahvalio Vašingtonu na koordinaciji koja im omogućava da održe zajedničku viziju i da se kreću koordinisano.
"Konstruktivno smo orijentisani. Već smo obavili preliminarne konsultacije sa evropskim kolegama i pripremamo se za dalje razgovore sa američkom stranom. Na osnovu rezultata konsultacija, izveštaj će biti podnet predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom", naveo je on.
Kako je dodao, bezbednost Ukrajine mora biti garantovana pouzdano i na dugi rok.
(Tanjug)
Preporučujemo
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)