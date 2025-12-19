"NISAM KRIV ZA MRTVE, NISAM JA ZAPOČEO RAT" Putin izneo uslove za prekid rata u Ukrajini

RUSKI predsednik Vladimir Putin danas je, na godišnjoj konferenciji za novinare, još jednom izneo uslove za prekid rata u Ukrajini i rekao da Moskva "nije započela rat".

Foto: Tanjug

Putin je na pitanje da li će biti mira ili će se sukob nastaviti rekao da je Rusija spremna i voljna da "mirno okonča sukob".

Dodao je da mirovni sporazum mora biti "zasnovan na principima" koje je predstavio u govoru vrhu ruskog Ministarstva spoljnih poslova u junu 2024. U tom govoru, Putin je zahtevao da Ukrajina potpuno povuče svoje snage sa cele teritorije Donjecke i Luganske oblasti i odustane od planova za pridruživanje NATO.

Nakon poruke da Rusija želi miran kraj rata, Putin je dodao da ruske snage "napreduju duž celog fronta". Naveo je niz gradova i naselja za koje tvrdi da su ruske snage blizu zauzimanja, uključujući Krasni Liman u istočnom delu Donjecke oblasti.

Putin je ponovo optužio Ukrajinu da "odbija da mirno okonča sukob" i dodao je kijevska vlada "započela rat na istoku Ukrajine" 2022. godine. Rekao je da je Ukrajina trebalo da "pusti narod na miru da izabere svoj način života u tom delu zemlje".

- Ali nisu hteli da im dozvole da to urade - dodao je Putin.

Putin je ponovio da je Rusija oduvek želela da okonča rat "mirno".

Na pitanje da li će, ako uskoro ne bude postignut prekid vatre, biti odgovoran za dalje smrti Rusa i Ukrajinaca sledeće godine, Putin je odgovorio da Moskva sebe ne smatra odgovornom jer, kako tvrdi, "nije započela ovaj rat".

