NOVI TRIPL DABL? Sakramento je idealan protivnik za Nikolu Jokića

03. 11. 2025. u 14:15

SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Bol areni" tri sata posle ponoći.

FOTO: Tanjug/AP

Denver ove godine ima tim za titulu, za razliku od prethodnih rotacija je znatno šira, dovedeno je par dobrih šutera i može se reći da su uz Oklahomu, Nagetsi glavni favoriti za Leri O'Brajen trofej.

Naravno, glavni igrači i onaj oko čega se sve vrti u igri Denvera je najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić, koji je u svom prepoznatljivom dominantnom stilu otvorio sezonu.

Na uvodnih pet utakmica upisao je četiri tripl-dabla, najviše od svih igrača u NBA ligi.

Na taj način pokazuje zašto je najbolji igrač na planeti, a ukoliko ovako nastavi i Nagetsi budu imali odličan skor mogao bi osvojiti svog četvrtog MVP-a.

Večerašnji rival Denvera biće Sakramento, idealan protivnik za Jokića po stilu igre i očekujemo dominaciju srpskog centra sličnoj onoj protiv Nju Orleansa kada je za 28 minuta provedenih na parketu ostvario rutinski tripl-dabl.

NAŠ TIP: Nikola Jokić ostvaruje tripl-dabl (kvota 2,40)

