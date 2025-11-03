NOVI TRIPL DABL? Sakramento je idealan protivnik za Nikolu Jokića
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Bol areni" tri sata posle ponoći.
Denver ove godine ima tim za titulu, za razliku od prethodnih rotacija je znatno šira, dovedeno je par dobrih šutera i može se reći da su uz Oklahomu, Nagetsi glavni favoriti za Leri O'Brajen trofej.
Naravno, glavni igrači i onaj oko čega se sve vrti u igri Denvera je najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić, koji je u svom prepoznatljivom dominantnom stilu otvorio sezonu.
Na uvodnih pet utakmica upisao je četiri tripl-dabla, najviše od svih igrača u NBA ligi.
Na taj način pokazuje zašto je najbolji igrač na planeti, a ukoliko ovako nastavi i Nagetsi budu imali odličan skor mogao bi osvojiti svog četvrtog MVP-a.
Večerašnji rival Denvera biće Sakramento, idealan protivnik za Jokića po stilu igre i očekujemo dominaciju srpskog centra sličnoj onoj protiv Nju Orleansa kada je za 28 minuta provedenih na parketu ostvario rutinski tripl-dabl.
NAŠ TIP: Nikola Jokić ostvaruje tripl-dabl (kvota 2,40)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
