Ostali sportovi

MILOSAVLJEV U POLJSKOJ: Jedan od najboljih rukometnih golmana u Evropi u narednoj sezoni čuvaće mrežu Kjelcea

Slobodan Krstović

19. 12. 2025. u 19:58

DEJAN Milosavljem menja klub i zemlju. Najbolji rukometaš Srbije, fenomenalni golman u narednoj sezoni čuvaće mrežu Kjelcea. Vicešampion Poljske je predstavio čuvara mreže Srbije i objavio da je ugovor potpisan na 3+1 godinu. Tako će Milosavljev (31) posle šest godina napustiti berlinski Fihse, s kojim je prošle godine osvojio titulu prvaka Nemačke. Inače, popularni Banda i ove sezone blista u Bundesligi i Ligi šampiona.

МИЛОСАВЉЕВ У ПОЉСКОЈ: Један од најбољих рукометних голмана у Европи у наредној сезони чуваће мрежу Кјелцеа

FOTO: N. Paraušić

- Milosavljev je među tri najbolja golmana na svetu - kaže za Dejana strateg Kjelcea Talant Dujšebajev.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete

DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete