MILOSAVLJEV U POLJSKOJ: Jedan od najboljih rukometnih golmana u Evropi u narednoj sezoni čuvaće mrežu Kjelcea
DEJAN Milosavljem menja klub i zemlju. Najbolji rukometaš Srbije, fenomenalni golman u narednoj sezoni čuvaće mrežu Kjelcea. Vicešampion Poljske je predstavio čuvara mreže Srbije i objavio da je ugovor potpisan na 3+1 godinu. Tako će Milosavljev (31) posle šest godina napustiti berlinski Fihse, s kojim je prošle godine osvojio titulu prvaka Nemačke. Inače, popularni Banda i ove sezone blista u Bundesligi i Ligi šampiona.
- Milosavljev je među tri najbolja golmana na svetu - kaže za Dejana strateg Kjelcea Talant Dujšebajev.
