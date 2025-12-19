DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 20. DECEMBAR: Ovna očekuje rešavanje pravnih pitanja, Lava proširenje porodice, Strelca ulaganje u nov posao
SAZNAJTE šta vas u subotu, 20. decembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Ovogodišnji mlad Mesec u Strelcu, vašoj devetoj kući, donosi vam uspeh na ispitima, putovanjima, rešavanjem pravnih pitanja. Rano ujutru formira se i konjunkcija sa Marsom koja donosi sukobe sa autoritetima.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Sa ovogodišnjim mladim Mesecom u kući novca fokusirate se na finansije, nove vidove zarade ili saradnju sa strancima. Uspeh vam donose poslovi u vezi s putovanjima, pravnim pitanjima, podelom bračne imovine, stipendijama.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Ovogodišnji mlad Mesec u Strelcu, u vašoj sedmoj kući, rano ujuru upozorava na sukobe s emotivnim i poslovnim partnerom. Nekoliko sati kasnije Mesec se seli u kuću novca donoseći vam zaradu. Slobodne očekuje romansa sa strancem.
Rak (22. 6 - 22. 7)
S vašim vladaocem, mladim Mesecom, u kući posla i zdravlja, ove godine će vam biti potrebno više truda da završite sve obaveze. Spoj s Marsom u kući braka ujutru donosi svađe s partnerom. Pazite na ishranu.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Ovogodišnji mlad Mesec u kući ljubavi i kreativnosti donosi vam priliv energije, novac, unosan ugovor, uspeh u privatnom biznisu, na ispitima, s pravnim pitanjima. Slobodne Lavove očekuje nova ljubav, proširenje porodice.
Devica (23. 8 - 22. 9)
S ovogodišnjim mladim Mesecom u kući privatnosti već ujutru mogući su sukobi u porodici, naročito sa ženama. Spoj sa Marsom u kući ljubavi nagoveštava mogućnost ulaska u novu ljubavnu priču, a zauzetima preporod veze.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Ovogodišnji mlad Mesec u Strelcu donosi vam bolju komunikaciju s bližim okruženjem, uspešan dogovor, ugovor o isplativom poslu, kraća putovanja, uspeh na polaganju ispita ili u trgovini. Mogući su veći sukobi u porodici, budite oprezni.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Sa ovogodišnjim mladim Mesecom u kući novca stižu dobici preko uticajnih osoba, saradnje sa strancima, inostranstva, a spoj sa vašim vladaocem Marsom donosi uspeh preko potpisivanja ugovora i na ispitima. Pad imuniteta.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Ovogodišnji mlad Mesec u vašem znaku donosi vam priliv energije, uvećanje prihoda, šanse za ulaganje u nov posao. Lilit, simbol erotičnosti, uveče ulazi u vaš znak čineći vas seksepilnijim, a može doneti i romansu sa strancem.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Mlad Mesec u 12. kući ove godine podstiče vašu intuiciju ali i potrebu za osamljivanjem i preispitivanjem prošlosti. U istu kuću uveče ulazi Lilit što nagoveštava početak tajne romanse ili platonske veze.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Ovogodišnji mlad Mesec u vašoj, prirodnoj 11. kući donosi vam finansijski i poslovni uspeh. Lilit u večernjim satima takođe ulazi u 11. kuću što vaš društveni život čini još bogatijim, a karijeru uspešnijom.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Mlad Mesec u desetoj kući ove godine donosi vam zastoj u karijeri. U ovu kuću uveče ulazi i asteroid Lilit što upozorava na oprez u komunikaciji s kolegama i saradnicima, naročito sa ženama na poslu.
