VOLE DA IGRAJU NA POEN VIŠE: Dubai gostuje Valensiji

Marko Milosavljević

30. 10. 2025. u 14:50

VALENSIJA i Dubai će se sastati u osmom kolu Evrolige.

ВОЛЕ ДА ИГРАЈУ НА ПОЕН ВИШЕ: Дубаи гостује Валенсији

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

"Slepi miševi" su prikazali dobru košarku u dosadašnjem delu takmičnja i upisali su četiri pobede.

U sastavu nema velikih imena, ali timska košarka sa dosta poseda im donosi dobre rezultate.

Dubai je takođe ekipa koja voli da igra na poen više i biće interesantno videti kome će više prijati taj ritam.

Verujemo da će granica biti prebačena.

NAŠ TIP:  +179,5 (kvota 1,87)

