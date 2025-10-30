VOLE DA IGRAJU NA POEN VIŠE: Dubai gostuje Valensiji

VALENSIJA i Dubai će se sastati u osmom kolu Evrolige.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

"Slepi miševi" su prikazali dobru košarku u dosadašnjem delu takmičnja i upisali su četiri pobede.

U sastavu nema velikih imena, ali timska košarka sa dosta poseda im donosi dobre rezultate.

Dubai je takođe ekipa koja voli da igra na poen više i biće interesantno videti kome će više prijati taj ritam.

Verujemo da će granica biti prebačena.

NAŠ TIP: +179,5 (kvota 1,87)

