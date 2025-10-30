VOLE DA IGRAJU NA POEN VIŠE: Dubai gostuje Valensiji
VALENSIJA i Dubai će se sastati u osmom kolu Evrolige.
"Slepi miševi" su prikazali dobru košarku u dosadašnjem delu takmičnja i upisali su četiri pobede.
U sastavu nema velikih imena, ali timska košarka sa dosta poseda im donosi dobre rezultate.
Dubai je takođe ekipa koja voli da igra na poen više i biće interesantno videti kome će više prijati taj ritam.
Verujemo da će granica biti prebačena.
NAŠ TIP: +179,5 (kvota 1,87)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
PARIŽANI IGRAJU BRZU KOŠARKU: "Manekeni" su pretrpeli poraz u Blaugrani
30. 10. 2025. u 14:38
LAK ZADATAK ZA LITVANCE: Žalgiris igra sjajnu košarku
30. 10. 2025. u 14:22
MAKABI JE SLEDEĆA ŽRTVA: Crvena zvezda juri šestu uzastopnu pobedu!
30. 10. 2025. u 13:53
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)