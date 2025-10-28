ZVEZDA ŽELI PETU UZASTOPNU POBEDU: Srpski stručnjak konstantno bodri svoje pulene!
KOŠARKAŠI Crvene zvezde će u sedmom kolu Evrolige ugostiti Asvel.
Crveno-beli su imali loš početak sezone, ali sjajnim partijama su uspeli da stignu do pozitivnog skora.
Vezali su četiri pobede, prvu su ostvarili kada ih je sa klupe predvodio Tomislav Tomović, dok su pod dirigentskom palicom Saše Obradovića ostvarili tri uzastopna trijumfa.
Ipak, Zvezda ima i velikih problema sa povredama, Tajson Karter, Hasijel Rivero, Džoel Bolomboj i Ajzeja Kenan su van terena, dok je poslednji trening propustio i Džordan Nvora.
U klub je stigao i Džered Batler, međutim, bivši NBA igrač večeras najverovatnije neće zaigrati.
Crveno-beli su u sjajnom ritmu, svi irači igraju sa dosta samopouzdanja, a srpski stručnjak ih konstantno bodri i podiže.
Asvel nije ekipa koja se bori za plej-of Evrolige i domaći igrači su svesni da se takva prilika ne sme propustiti.
NAŠ TIP: Crvena zvezda - Asvel H1 -7,5 (kvota 1,70)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
